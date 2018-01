A 90 éves Cséfalvay Ferencnét köszöntötték Dunakilitin

"Még véget sem ért a január, és ismét szépkorút köszöntöttünk Dunakilitin, immár a 10-et" - írta lapunknak Kovács Andor Tamásné polgármester.Gizi néni 1928. jan. 30-án Feketeerdőn született a Dobos család 5. gyermekeként. Édesanyját, Reisinger Máriát korán elveszítette, így ő lett testvérbátyjai legfőbb gyámolítója.

1950-ben férje, Cséfalvay Ferenc révén került Dunakilitire egy rendkívül összetartó családba. Több helyen laktak albérletben - még a paplakban is, mivel Feri bácsi volt a faluban a kántor -, mire felépült a Rajkai úti családi ház.Aztán sorban jöttek a gyerekek: 3 lány és egy fiú. Ez a fiú, Feri ma is a legfőbb segítője Gizi néninek, hiszen ő él vele; de a lányok, sőt az unokák, dédunokák is látogatják rendszeresen a szeretett nagyit. Nem is csoda, hiszen szépre, jóra nevelték őket a családban mindig. Most az ünnepen is Gizi néni jóleső érzéssel nézett körül, és szerény mosollyal állapította meg, hogy a jeles születésnapra az egész család összegyűlt. Mint mondta, neki a családtagok szeretete ad igazán erőt.

Bár gyógyszert szed, de állandó orvosi ellenőrzésre még nem szorul. 83 éves koráig kerékpárral közlekedett mindenhova, és nehéz volt őt útközben megelőzni. Ma már nehezen mozog, csak az udvarra sétál ki, ha az időjárás kedvező, de szeretett tyúkjai gondozásába még nap mint nap bekapcsolódik.Dunakiliti lakóinak, ismerőseinek, a Kisalföld olvasóinak üzeni, hogy jól van, és mértékletességgel bárki megérheti e jeles születésnapot.Szeretettel kívánjuk neki, hogy tartsa meg a Jóisten legalább olyan erőben, mint most van. Őrizze meg hihetetlen bölcsességét, élvezze még az életet kedves szerettei körében sokáig.