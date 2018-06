80 éves vak ember rabolt ki Győrben, 13 év fegyház vár rá - fotók a tárgyalásról

Tisztéből eredően sokallta a kiszabott büntetést a védelem, s első hallásra brutálisan is hangzik utcai útonállásért a 13 év. De csak elsőre hangzik annak. A férfi különös visszaeső, halmazatban ítélték el és a súlyosító körülmények húzzák le a mérleget. A történetet keddi számunkban olvashatták: az akkor 27 éves Ny. Gábor az Apor-iskola környékén belekarolt a helyi idősotthonban élő, csak fényeket érzékelő férfibe, s elnyerve bizalmát egy földes útra vezette. A rabló élettársa előttük ment, de az áldozat nem láthatta, fedezte társát. Őt is eljárás alá vonták, de a börtönben idén meghalt.Ny. Gábor elkérte a bácsi kabátját, pénzt, értéket akart kicsenni belőle. A sértett nem adta, ekkor vágta őt mellkason, amitől földre esett. A rabló háromszor a mellkasába rúgott, a kabátot erővel elvette, a fehér botot eltörte, elhajította. A 80 éves bácsinak a szegycsontja tört el, s a szakértő úgy látta: akár életveszélyt is okozhatott volna a támadó egy ilyen fizikai állapotban lévő ember esetében.Őrök vezették be Ny. Gábort tegnap a Győri Ítélőtáblára, nem előzetes letartóztatásban van, más ügye miatt ül. Különös visszaeső, tettét is próbaidő alatt követte el, ráadásul úgy, hogy pár nappal korábban feltételesen szabadult, vagyon elleni cselekmény miatt büntették meg.Szűkszavú ember, az utolsó szó jogán is csak annyit mondott, „sok az a tizenhárom év". Sűrűn tekingetett körül, nehéz megfejteni, hogy miért küldött a hátsó sornak néha halvány mosolyt. Nem volt rá oka, főleg azután, hogy dr. Széplaki László tanácsa is 13 év fegyházra ítélte, jogerősen.Dr. Ács Andrea kirendelt védő azzal érvelt az enyhítés mellett, hogy az elsőfokú bíróság nem vette kellőképp figyelembe az enyhítő körülményeket: a beismerő vallomást s a személyes bocsánatkérést, amit a bírósági szembesítés során a majdnem 80 éves bácsi el is fogadott. A testi sértés csak kísérleti szakaszban maradt, s az ítélet szerinte eltúlzottan szigorú.Az ügyész szerint viszont nem az, hiszen az, hogy a büntetési tétel felső határa felével emelkedjen a vádlott múltja miatt, a törvényből ered, így a kiszabható felső határ 22 és fél év. Ráadásul az érdemi beismerésen túl – mivel a rablást nem vitatta – több verziót is előadott Ny. Gábor a bántalmazásról, ezek közül az egyik, hogy a bácsi ütötte meg őt, s ő csak védekezett.Ny. Gábor azt mondta: sok a 13 év, de csak első hallásra tűnik annak. Fotó: Mészáros MátyásA tettes több verziót is előadott a bántalmazásról, ezek közül az egyik, hogy a bácsi ütötte meg őt, s ő csak védekezett.