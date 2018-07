15 autó gumiját szúrták ki az éj leple alatt, kamerával védezeknek Marcalváros II-n

, a Déry és az Örkény utca sarkán tavaly decemberben. A jövőben nehezebb dolga lehet a vandáloknak, ugyanis részben e bűncselekmény miatt kamerát helyeztek ki oda – erről Rózsavölgyi László, a terület önkormányzati képviselője számolt be sajtótájékoztatón pénteken.A politikus elmondta: a 2,3 millió forintos beruházást az is indokolta, hogy viszonylag eldugott részről van szó, ahol éjjel kevés a mozgás. A rendőrségre bekötött szerkezet forog és sötétben is lát, ráadásul nemcsak a utcát, hanem a közeli Sün Balázs Óvoda bejáratát is veszi. Ez a negyedik köztéri kamera Marcalváros II-n.