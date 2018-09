Papcsák Ferencet javasolja az MNB Felügyelőbizottságának élére a gazdasági bizottság

Az elmúlt három és fél évben a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szellemében járt el a jegybank felügyelőbizottsága - mondta Papcsák Ferenc, a Fidesz-KDNP frakció által a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Felügyelőbizottságának élére újból jelölt elnök az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén hétfőn, ahol a képviselők tíz igen, 4 nem szavazattal megszavazták jelölését.



A gazdasági bizottság ülésén a képviselők szintén tíz igen, 4 nem szavazattal arról is döntöttek, hogy a KDNP által jelölt Szényei Gábor Andrást, a Fidesz-frakció által jelölt Madarász Lászlót és a Jobbik által jelölt Nyikos Lászlót újból javasolják felügyelőbizottsági tagnak.



Az MSZP, a Párbeszéd és a DK által jelölt Mártha Imre Edgár jelölését 4 igen, 10 nem szavazattal elutasította a bizottság.



Papcsák Ferenc megjegyezte: elnöksége idején a felügyelőbizottság több nagy közérdeklődésre számot tartó vizsgálatot folytatott le, így például az MNB alapítványainak működését és az ingatlanvásárlásokat is ellenőrizte. Az Országgyűlésnek benyújtották a vizsgálatokról szóló jelentéseket - tette hozzá.



Az elnökjelölt Mellár Tamás, a gazdasági bizottság alelnöke (Párbeszéd) kérdésére elmondta: az MNB-ről szóló törvény határozza meg, hogy mely területeket nem vizsgálhatja a felügyelőbizottság. Úgy fogalmazott, a testület az MNB belső működését ellenőrizte eddig és ezután is ezt fogja tenni.



Szényei Gábor András azt emelte ki, hogy a felügyelőbizottság határozata nyomán például a működési kockázatokról is készült átfogó vizsgálat, amelynek tartalma nem publikus. Áttekintették a jegybank etikai működését is - jegyezte meg, utalva arra, hogy a nemzetközi példák megvizsgálása után ajánlásokat fogalmaztak meg az MNB számára.



Nyikos László Volner János jobbikos képviselő kérdésére elmondta, hogy az MNB ingatlanvásárlásaival kapcsolatos, általa vezetett vizsgálat kimutatta: a tranzakciók törvényesek voltak, a lebonyolítás pedig szabályosnak tekinthető. Azt is hozzátette, hogy a felügyelőbizottság véleménye az ellenőrzés másik aspektusát, az eredményességet vizsgálva, már nem volt egyértelműen pozitív.



Az MNB felügyelőbizottságának a jogszabályok alapján hat tagja van, amelyből az elnököt a kormánypártok javasolják, három főt a parlamenti pártok ajánlhatnak oly módon, hogy érvényesüljön a kétharmad-egyharmad arány a kormánypártok és az ellenzék között, a maradék két tagot pedig a kormány jelöli ki. Ez utóbbi két emberről a gazdasági bizottság ülésén nem esett szó.