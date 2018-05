Járai Zsigmond szerint reális a gazdaság évi 4 százalék körüli növekedése a következő években

A magyar gazdaság jelenlegi helyzetében reálisnak tekinthető az évi 4 százalék körüli bővülés az elkövetkező években - mondta Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke és az első Orbán-kormány pénzügyminisztere a Növekedés.hu-nak adott interjúban.



Járai Zsigmond leszögezte: a magyar gazdaság jó irányba halad, hosszú távon fenntarthatónak tűnik az élénkülés, az alacsony költségvetési hiány és az államadósság csökkentése.



A volt pénzügyminiszter bízik abban, hogy a világgazdaságban nem lesz komolyabb válság, és "ez a pozitív folyamat hosszú távon fennmarad".



A volt jegybankelnök úgy fogalmazott, a 2013 utáni monetáris politikáról csak jót tud mondani.



Járai Zsigmond szerint a világban végbement változásokhoz 2013 előtt a jegybank nem, vagy csak nagyon lassan alkalmazkodott, "az alkalmazkodás 2013-tól szerencsére felgyorsult, sőt, az MNB jelenlegi vezetése sok tekintetben meg is előzte a korát".



Járai Zsigmond külön kiemelte, hogy a Növekedési Hitelprogram bevezetését helyes lépésnek tartja.



Nem lett volna ekkora válság Magyarországon 2008-ban, ha az akkori MNB sokkal aktívabban lép fel mind a monetáris politikában, mind a magyar gazdaság növekedésének támogatásában - húzta alá a volt MNB-elnök.



A magyar gazdaság előtt álló legfőbb kihívás jelenleg a versenyképesség növelése - mondta Járai Zsigmond, aki szerint ebben a vonatkozásban hosszú ideje le van maradva az ország.



Néhány fő területre, így az oktatásra, az egészségügyre és a kormányzás egyszerűsítésére lenne érdemes koncentrálni, még akkor is, ha ezek inkább hosszú távon növelik az ország versenyképességét - jegyezte meg Járai Zsigmond.



A fiatalokat itthon tartani vagy hazacsábítani a közgazdász szerint a jövőbe vetett hitük erősítésével lehet. A volt pénzügyminiszter úgy fogalmazott, kiszámíthatóbbá kell tenni számukra a jövőt és értelmes munkát kínálni részükre.



Az MNB volt elnöke az interjúban arról is beszélt, hogy a neoliberális eszmék, elméletek kora lejárt. Úgy vélte, a 2008-as válság kialakulásához az akkor még uralkodónak számító neoliberális elméletek jelentős mértékben hozzájárultak.