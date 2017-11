Hitelfelvételi tendenciák itthon és Európában

Az elmúlt hónapokban a bankok egyre nagyobb és nagyobb összegben és számban helyeztek ki személyi kölcsönöket és lakáshiteleket, ezzel a hitelezés újra megközelítette a válság előtti szintet. A magyar lakosság tehát ismét eladósodik, legalábbis az biztos, hogy újra nettó hitelfelvevők lettünk, nem pedig visszafizetők.Könnyű ilyen helyzetben azt mondani, hogy újabb adóságválság alakulhat ki és semmit sem tanultunk az elmúlt évek hibáiból, amikor nyakra főre vettünk fel hiteleket. Ahhoz, hogy megértsük, vajon tényleg bajban vannak-e a magyarok, érdemes egy nemzetközi kitekintést is végezni Európa más országaiban. A Bank360 hitelszakértői az OECD, az Európai Központi Bank és az IMF adatai alapján vizsgálták meg, hogyan áll a többi nemzet a lakossági hitelfelvételben hazánkhoz képest.Ahogy rápillantunk az OECD eladósodottságról szóló adataira , meg is dől az a feltételezésünk, hogy a magyarok túlságosan sok hitelt vesznek fel. Nemzetközi viszonylatban ugyanis a magyar háztartások eladósodottsága a legalacsonyabb a nettó rendelkezésre álló jövedelemhez képest, amely az adózás, megtakarítás és fogyasztás után megmaradt pénzt jelenti, amiből még fizethetjük a törlesztőt.A magyar háztartások adóssága a rendelkezésre álló jövedelmükhöz képest 51 százalék a 2015-ös és 2016-os legfrissebb adatok alapján. Hasonló tendenciák jellemzők egyébként a régióra, a V4-ek közül Csehország lakossága 69 százalékban, a szlovákok 68 százalékban, a lengyel háztartások pedig 64 százalékban adósodtak el lakossági hiteltermékekkel.Az OECD mérése alapján Norvégia (230%), Hollandia (270%) és Dánia (290%) vezeti a listát eladósodottságban a tavalyi adatok szerint. A magas hitelfelvételi kedvet ezekben az országokban több dolog is fenntartja: egyrészt a hitelek kamatait világszerte lenyomja az alacsony kamatkörnyezet, tehát olcsón lehet kölcsönből finanszírozni a célokat.A leginkább eladósodott országokban ráadásul támogatásokkal, kedvezményekkel segítik a lakosságot. Ilyen például a 0 százalékos kölcsön első lakás vásárlására (ingyenhitel), vagy a kifizetett kamatfelár leírható az adóból. A kedvezmények mellett nem csoda, hogy mindenki hitelből rendezi a vásárlásait, hiszen a magas kereset mellé olcsó, vagy ingyenes kölcsön társul.Az OECD nemrég rövid összefoglalót is készített a hitelezésről és eladósodottságról, amelyben megállapítják: a 2007-2008-as gazdasági válság óta nem, hogy csökkent volna a hitelfelvételi kedv, hanem szépen lassan növekedett tovább. Persze voltak, akik nagyon sokat dolgoztak azon, hogy csökkenjen az adósságuk. Ilyen ország volt például leginkább válság sújtotta Írország, ahol az eladósodottság ebben az időszakban 230% feletti volt, mostanra viszont sikerült ezt 178 százalékra csökkenteni.Az, hogy nem állt le ilyen tanulságok és ennyi idő után a hitelfelvételi kedv, egyrészt magyarázható a korábban említett alacsony kamatkörnyezettel, másrészt pedig az ingatlanárak növekedésével és a bérek általános emelkedésével. A magasabb ingatlanárak miatt nagyobb összegű jelzáloghitelt kell felvenni lakásvásárláshoz, a bérek növekedése miatt pedig a hitelképesség erősödik. Éppen ezért a jelenlegi időszakban a lakáshitelek teszik ki az adósságok jelentős részét, de természetesen a fogyasztói kölcsönök sem maradnak le sokkal.Ha azt a kérdést feszegetjük, hogy egy újabb hitelválság fenyegeti-e a kölcsönhalmozás miatt Európát, érdemes megnézni azt, hogy van-e fedezetük a háztartásoknak, azaz van-e miből visszafizetni a kölcsönt? A tavalyi és a 2015-ös adatok alapján megállapítható, hogy az OECD által mért országokban a háztartások rendelkeznek a megfelelő fedezettel, azaz stabilan tudják fizetni a kölcsöneiket. Magyarországon a 2014-es adatok alapján a háztartások vagyonához képest az adósság mindössze 14 százalékot tett ki, de ez az arány nagy valószínűséggel nőtt az utóbbi 3 évben. A háztartások nagy többsége egyelőre ellenállónak mutatkozik egy válsághelyzettel szemben.Nem ad okot a pánikra az sem, hogy a gazdasági válság utáni időszakban rengeteget lépést tettek a piacokon azért, hogy elkerüljék az újabb gazdasági csapásokat. Az önkéntes biztonsági döntéseken túl a szabályozók, azaz az államhoz tartozó ellenőrző intézmények is megkövetelték a felelősségteljesebb hitelezést a bankok részéről. A pénzintézeteknek nagyobb tartalékaik vannak, folyamatosan ellenőrzik működésüket válságot szimuláló teszteken, a lakosságnak pedig szigorúbb feltételeknek kell megfelelnie, ha hitelt akar felvenni (elég, ha csak arra gondolunk, hogy ma már minden kölcsön jövedelemhez kötött itthon). Szerencsére valamelyest a pénzügyi tudatosság is fejlődött, így a hitelfelvevők tudják, hogy milyen kockázattal jár kölcsönt felvenni és egyre többen hajlandóak több időt áldozni a legmegfelelőbb kölcsönök felkutatására.Ugyanakkor a Nemzetközi Valutalap megkongatta a vészharangot legutóbbi Global Financial Stability jelentésében . Az intézet arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyjából 5 év múlva újra megnő a bankválság kockázata. Hosszú távon ugyanis a háztartások befejezik a jelenleg tapasztalható nagyobb mértékű fogyasztást, fennmaradó pénzüket pedig a hitelek törlesztésére fordítják. Ha a gazdaságot meghajtó fogyasztás visszaesik, az a növekedés lassulásához vezet majd, amely - ha hirtelen következik be - új hitelválságot szülhet.