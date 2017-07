Az albérletkeresésnél is gondolni kellene a vagyontárgyak biztosítására

Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat és kiderült, hogy kik jutottak be a főiskolákra, egyetemekre. Több ezer gólya keres ilyenkor albérletet vagy eladó ingatlant a fővárosban és vidéken, hogy megelőzzék a nyár végi rohamot, és még idejében megtalálják a megfelelő lakást vagy bérleményt.A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bérléssel vagy az adás-vétellel kapcsolatos költségeken felül érdemes gondolni vagyontárgyaink megfelelő védelmére is, hiszen ingóságbiztosítás nélkül senki nem téríti meg a károkat, ha egy csőtörés vagy vihar utáni beázás következtében elázik a laptop, vagy betörés miatt kell búcsút mondani a tabletnek, számítógépnek és más értékes tárgyunknak., az OVB Vermögensberatung Kft. legutóbbi reprezentatív felmérése szerint azonban a megkérdezettek több mint 10 százaléka egyáltalán nem védi biztosítással az otthonát és értékeit, valamint a válaszadók csak kevesebb, mint a fele tudja, milyen összegre van biztosítva az ingatlan, amelyikben él., így elképzelhető, hogy van olyan vagyontárgya, amire nem fizetne a biztosító, ha bekövetkezne a baj. A biztosítással rendelkezők száma az országos átlaghoz képest sokkal alacsonyabb Budapesten, ami arra vezethető vissza, hogy a fővárosban többen laknak bérelt ingatlanban, mint az ország egyéb részein.Az OVB Magyarország kutatásának eredményéből az is kiolvasható, hogy, pedig azt érdemes lenne már a bérleti szerződés megkötésekor külön is tisztázni a bérbeadóval, hiszen ha ő eddig nem kötött ilyet, a bérlőnek akkor is joga van megvédeni értékeit.Amennyiben a bérbeadónak egyébként van biztosítása, úgy a bérlő vagyontárgyaira az csak akkor terjed ki, ha biztosítottként ő is meg lesz adva, amire rendszerint nem kerül sor.A válaszadók negyede biztosan tudja, hogy a bérleményre, amelyben él, nem kötöttek semmilyen otthonbiztosítást.A fentiek mellett kiderült az is, hogy a megkérdezettek csaknem fele társasházban él, azonban közülük is csupán öt százalék tudja biztosan, van-e a háznak biztosítása, és az kár esetén mit térít.A társasházaknak nem kötelező épületbiztosítást kötniük, ez mindig az ott lakók döntésétől függ. Amennyiben a lakóközösség a biztosítás mellett döntött, úgy az a lakás szerkezeti elemeire is kiterjed. Ezt azért jó tudni, hogy a lakó ne fizessen magasabb biztosítási díjat azért, mert bizonyos elemek esetleg kétszeresen vannak biztosítva.A társasház biztosítása viszont nem biztos, hogy kiterjed például a lakáson belüli burkolatra, festésre, tapétára, illetve biztosan nem nyújt fedezetet a lakásban található ingóságokra, vagy éppen a biztonsági üvegezésre.