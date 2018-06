Margaret Island kompkoncert a Balaton közepén

A kompkoncertek ötlete 2013-ban pattant ki a MOL Nagyon Balaton szervezőinek fejéből, és azóta töretlen népszerűségnek örvend. Nem is csoda, hiszen a helyszín teljesen egyedi, a látvány lenyűgöző, a hangulatról pedig eddig olyan nevek gondoskodtak már, mint a Vad Fruttik, a Kiscsillag, a Tankcsapda, a Stereo MC’s, de májusban teltkomp előtt játszott a Halott Pénz is. Idén még két alkalommal lehet kipróbálni az egyedülálló élményt, amikor elindul a két komp a Balaton két oldaláról, Szántódról és Tihanyból.A tó közepére érve, nagyjából a nap lementével egy időben összekapcsolódnak, összenyitva a közönség előtt a kép komp fedélzetét, és az itt kialakított színpadon lép fel júniusban a Margaret Island,szeptember 8-án pedig az idén 50. születésnapját ünneplő Ákos. A naplementében elinduló, és esti sötétben végződő koncertek alatt a nyári Balaton legszebb arcát mutatja a résztvevőknek. A látvány és a fellépők mellett büfé, ülőhelyek és hangulatfények teszik teljessé az élményt.Ezúttal a budapesti helyszínről nevet kapó, ám mégis balatoni kötődéssel is rendelkező Margaret Island játszik majd a Balaton közepén. A Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint alkotta zenekar 2013-ban alakult, azóta egyre népszerűbbek, állandó vendégei a magyar fesztiváloknak és a legismertebb kluboknak. Alternatív popzenéjük tökéletesen passzol majd a Balatoni környezethez. „Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy mi is részesei lehetünk a kompkoncert nyújtotta élménynek, nagyon várjuk már, hogy a Balaton közepén játszhassunk!" – mesélte Lábas Viki, a zenekar énekese.