Infarktus autóvezetés közben: Kamocsay Ákos főborász életét egy hétköznapi hős mentette meg

Mint a mesében, úgy történt minden. „Nem vagyok jól, de mindjárt jobban leszek" – mondta az ablakon át az őt megszólító férfinak, aki azonnal látta, hogy nagy a baj. Az idegen átsegítette Kamocsay Ákost a vezető oldalról az autó hátsó ülésére, és elszáguldott vele a közeli János Kórházba. Egy hétköznapi hős – a négygyermekes dizájner – valószínűleg megmentette a főborász életét. Kamocsay Ákos túl egy infarktuson átértékelte a világot, és igyekszik lazábban venni a dolgokat.Kamocsay Ákost – népszerű nevén Kamót – telefonon értük utol. Hova máshova, mint Neszmélyre ment éppen dolgozni, két hónap betegállomány után. Július 5-én, az utolsó kontrollon azt mondta orvosa, hogy a szíve terhelhető, nincs már semmi baja.

Tök jól vagyok"

Kóstolók gyűrűjében a főborász

– nevet a telefonba a főborász, akit az infarktus május 17-én kivont a forgalomból. Éppen hazafele tartott Budakeszire, s a volán mögött lett rosszul, ahogy mondja, kiverte a víz és iszonyatosan szédült. Félreállt autójával a Szilágyi Erzsébet fasoron és várta a megkönnyebbülést, ám ehelyett egy ismeretlen fiatalember segítségére szorult.„Rádumált, hogy bevisz a kórházba." – mondja Kamó, visszaidézve azt a délutánt. „A János Kórház nem egy elegáns környezet, nyolcágyas őrzőbe tettek, gépekre. Az orvost állítólag Neszmélyen kóstoltattam már a borunkkal, egy nővérke meg a Balatonalmádi Borfesztivált emlegette, hogy ott szoktam kínálni. Szóval felismertek, de én azt láttam, hogy mindenkivel nagyon lelkiismeretesen bánnak." – emlékezik vissza Kamocsay Ákos, akit a Városmajori Klinikára vittek át, s egy sztentet ültettek be a szívébe, mely soha eddig nem rendetlenkedett, s reméli, ezután sem fog.„Szerencsésen megúsztam az egészet, nincs maradandó elváltozás, terhelhető a szívem, mindent csinálhatok, meggyógyultam" – fogalmaz a borkirály, s persze azt is tudja: nagyobb a rizikója egy újabb szívzűrnek.

Ez a két hónap nem az én világom volt. Sokat pihentem, sokat voltam egyedül, ami nem jó. Most megpróbálom átértékelni a dolgaimat, lazábban állok a munkához, visszaveszek a tempóból. Nem dolgozom ezután éjjel-nappal, tudom, hogy meg kell próbálnom ezt így megvalósítani. Csak annyit csináljak, amennyihez kedvem van – ezt mondják a kollégáim. Amiben ezután is részt veszek, az a borok házasítása, az ízlés formálása, a bor filozófiájának erősítése"

– összegez a Hilltop Neszmély ZRT vezetőségi tagja.Kamó azóta is hálás annak a négygyerekes budapesti férfinak, aki megállt mellette, aki kórházba vitte, aki megmentette az életét, és akivel azóta is többször beszélgettek. „Az emberben felvillan az is, hogy hasonló helyzetben vajon én megálltam volna? Nem biztos" – gondolkozik el hangosan. „És persze szörnyű a kiszolgáltatottság egy olyan ember számára, aki nincs hozzászokva, hogy mások intézkedjenek helyette. Mindig mindent magam oldottam meg, sose szorultam senkire" – magyarázza. „Megkértek, hogy írjam le a történetem. Hogy ennek az embernek a példája jó példa lehessen másoknak" – teszi hozzá Kamocsay Ákos. Ezért került ki a közösségi oldalra, a Hétköznapi hősök közé a férfinak a cselekedete, aki a főborász őrangyala volt azon a májusi délutánon.Úton Neszmély felé még elmondja a Kisalföldnek, hogy nehezebben ül autóba azóta, küzd egy kis pánikkal, rosszulléttel, de a szakemberek szerint ez csupán a szervezet pszichés reakciója, és el fog múlni, ha szembenéz vele. Kamó aktív, derűs és főleg újra egészséges.

Világéletemben szerencsés voltam, pont most ne lettem volna? Tök jól vagyok, ez a lényeg"

– mondja nevetve és dolgozni indul, ettől a héttől egy kicsit nyugodtabb tempóra kapcsolva.