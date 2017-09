A 60 éves férfi napi 47 km-t teker Győrből mosonmagyaróvári munkahelyére

Priskin Győző útközben.

Kerékpáros-barát munkahelyeket népszerűsítő kampányunkban különleges bringázást mutattunk be nyár elején. Keöd Ágostonnak, hogy Győrszemeréről a hanságligeti munkahelyére tekerjen reggel. Most legalább ennyire nagyszerű teljesítményt ismerhetnek meg Olvasóink."Közel 35 éve, 1983-ban kedveltem meg a bringázást. Marcaliban voltam hivatásos katonatiszt, amikor sérült a térdem. Mondta az orvos, hogyha jót akarok magamnak, biciklizzem minél többet. Amikor szolgálati időn kívül voltam, elhatároztam: hazatekerek a feleségemhez Marcaliból Bősárkányba. Manapság többen indulnak két keréken hosszú túrára, akkoriban ez nem így volt. Többen bolondnak néztek a seregben" - elevenítette fel nevetve a kismegyeri férfi.A Priskin-családban a kerékpár szeretete apáról a fiúkra szállt. "A gyerekeim korán nyeregbe pattantak, diákként szinte mindig kerékpárral jártak iskolába. Az egyik fiam most is szívesen tart velem, többször elkísér Kismegyerről Mosonmagyaróvárig. Más kérdés, hogy a tempót nem mindig tudom vele tartani" - hallottuk. Priskin Győzőnek szégyenkezésre így sincs oka: 25 km/órás átlaggal nyomja a 47 km-t, általában 1 óra 48-50 perc alatt érkezik Kismegyerről a Lajta-parti város szívébe."1 óra 35 perc a csúcsom, de erős hátszél támogatatott ekkor. A legkeményebb utam idén januárban volt. Mínusz 12 fokban, csúszós úton, szembe szélben 20 km/órás tempóval haladtam. Végül 2,5 óra alatt érkeztem meg. A kisalföldi megyeszékhelyen mindig nehezen küzdöm át magam, Győr közelében több szakaszon balesetveszélyes a kerékpárút, Hédervár és Halászi között ideálisak a körülmények. A szigetközi bringaút a nehézségek ellenére csodálatos. Mindenkinek bátran ajánlom, hogy tegye próbára. Kíváncsiságból egyébként már végiggyalogoltam a Mosonmagyaróvár-Győr távot. 8 óra alatt értem haza" - közölte Priskin Győző.

Mosonmagyaróváron jelenleg 10,163 méter kerékpárút áll a bringások rendelkezésére.

A győri férfi példája "ragadós" a helyi önkormányzatnál. "Egyre több kollégánk gurul a hivatalba reggel. Vannak, akik Halásziból, Kimléről kerekeznek. Szép időben a hivatal mindkét kerékpártárolója megtelik" - vette át a szót Németh Andrea, a Városfejlesztési és Fenntartási osztály környezetvédelmi és zöldfelület gazdálkodási referense.A mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban támogatják a dolgozókat, akik dugókban várakozás helyett a tekerést választják. Bizonyos számú munkába kerekezés után 3000 Ft-os ajándékutalvány kapnak. Minőségi lámpákkal, fényvisszaverő kiegészítőkkel óvják a dolgozók testi épségét, akik új lakatokat is kaptak elismerésül az egészséges, környezetbarát munkába járásért. Az Európai Mobilitási Hét "Bringázz a hivatalba!" akció során pedig reggelivel várják a kollégákat.