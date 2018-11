Szijjártó: újra fejlődnek a magyar-orosz kapcsolatok

A magyar-orosz kapcsolatok kitörtek abból a hanyatlásból, amelyet a Moszkva ellen hozott nemzetközi szankciók okoztak - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, a magyar-orosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság 11. ülését követő sajtótájékoztatón.



Szijjártó Péter megjegyezte, hogy a nyugat-európai államok ma még sokkal nagyobb üzleteket kötnek Oroszországgal, de Budapest és Moszkva között a magyar érdekeknek megfelelően dinamikusan bővülnek a kapcsolatok.



Többévnyi visszaesést követően a két ország kereskedelmi forgalma 2018 első 8 hónapjában 17 százalékkal bővült, háromévnyi tárgyalássorozatot követően pedig a diplomák, iskolai végzettségek és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről is megállapodás született - tette hozzá.



Az ülésen a bizottság véglegesítette a szociális biztonsági megállapodás szövegét is, így azt a következő magas szintű találkozón a felek aláírhatják - közölte a miniszter. Hozzátette, hogy a bizottság tárgyalt a nukleáris együttműködésről is, orosz-magyar mérnöki fejlesztésnek köszönhetően újabb 80 ezer háztartás ellátását biztosíthatja a paksi erőmű.



Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország újra csatlakozik a 400 millió euró tőkével rendelkező Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankhoz, 2019 elején pedig Budapestre költözik Moszkvából a Nemzetközi Beruházási Bank központja. Utóbbi tovább erősíti Budapest nemzetközi pénzügyi pozícióit - tette hozzá.



A bizottság onkológiai együttműködést is kötött, Budapesten magyar-orosz együttműködésben közép-európai onkológiai iskola létesül, így a magyar főváros regionális kutatási központtá válhat - jelentette be Szijjártó Péter.

A magyar vállalatok oroszországi eredményei közül kiemelte, hogy a Mol befektetései meghaladták az 1,3 milliárd eurót, és török partnerével napi 5800 hordó olajat termel ki, számos magyar agrártechnológia gyorsan terjed Oroszországban, Egyiptom több mint 1 milliárd eurós vasúti gépgyártásra kiírt nemzetközi tenderét pedig magyar-orosz konzorcium nyerte. Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelve, az európai egység betartása mellett is fontos partnernek tekinti Oroszországot, a két állam együttműködését a kölcsönös tiszteletre alapozza, a vállalati kapcsolatok bővítését pedig a legkedvezőbb feltételek megteremtésével támogatja. Megjegyezte, hogy a Moszkva elleni büntető intézkedések miatt Magyarország körülbelül 7 milliárd eurónyi kiviteltől esett el, ám ezt a magyar vállalatok oroszországi tevékenysége részben ellensúlyozhatja.



Az Oroszországi Föderáció egészségügyi minisztere az együttműködés folytatását ígérte, hogy tovább bővüljenek a beruházások és a két ország közötti áruforgalom.



Oroszország továbbra is megbízható energiaforrás és energetikai partner, az onkológiai együttműködés pedig tovább erősíti a hagyományosan szoros egészségügyi kapcsolatokat - tette hozzá a bizottság orosz társelnöki tisztét betöltő Veronika Szkvorcova.



Közölte továbbá, hogy a magyar-orosz ipari együttműködések erősítésére új munkacsoport jön létre, a testület tevékenysége kiterjed a helikopter-, hajó- és mezőgazdasági gépgyártásra. Az ülést követően aláírták a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló kormányközi egyezményt. A magyar-orosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság 2019-ben Moszkvában tartja következő ülését.