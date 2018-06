Szijjártó: Európa érdeke, hogy Törökországban stabilitás legyen

Európának és Magyarországnak is az az érdeke, hogy Törökországban stabilitás legyen, ehhez pedig a vasárnapi választás eredménye hozzájárul - mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap este telefonon az MTI-nek, reagálva a török választásokra.Törökországban vasárnap tartottak előrehozott elnök-, valamint parlamenti választást. A nem hivatalos eredmények szerint Recep Tayyip Erdogan török államfőt választották ismét az ország vezetőjévé. Szijjártó Péter azt mondta, Törökország stabilitásához olyan vezetőre van szükség, akivel meg lehet állapodni, és aki betartja a megállapodásokat.Magyarországnak duplán érdeke, hogy Törökországban stabilitás legyen, mivel ha ott elveszik a stabilitás, akkor az Európai Unió és Törökország migrációs megállapodásának betarthatósága is megkérdőjeleződne. Ez pedig újabb illegális bevándorlási hullámmal járna, amely pillanatok alatt elérne Magyarország déli határához tekintettel arra, hogy a Nyugat-Balkánon nincsen másik védvonal - mondta a miniszter.Szijjártó Péter közölte azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök - az európai vezetők közül elsőként - már telefonon gratulált Erdogannak.A választási eredmények alapján a kormány arra számít, hogy nemcsak az európai-török, hanem a kétoldalú magyar-török együttműködés is dinamikusan fejlődik majd az elkövetkező időszakban - tette hozzá a miniszter.