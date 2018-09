OGY: így reagáltak a pártok Orbán Viktor felszólalására

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint a Sargentini-jelentés következményei egyértelműen Magyarországot sújtják majd.



Harrach Péter a kormányfő napirend előtti felszólalására reagálva az Országgyűlésben kiemelte: a jelentésben egyrészt megoldott problémák, másrészt szép számmal valótlanságok szerepelnek, s azt egy eljárásjogi ügyeskedés segítségével vitték át. Mit szólna a magyar parlament, ha hasonló intézkedéseket vezetnének be? - tette fel a kérdést, utalva arra, hogy a jelentés megszavazásakor a tartózkodó szavazatokat nem vették figyelembe. Ez egy nyilvánvaló politikai szándék volt azok részéről, akik ezt a jelentést megfogalmazták és keresztül vitték.



A legsúlyosabb ugyanakkor, hogy nemcsak nemzetközi szervezetek, hanem magyarok is közreműködtek elfogadásában, ezt maga a jelentés sorolja fel.



Súlyos cselekedet a megszavazása - értékelt a KDNP-s politikus, s ismét hazaárulásnak minősítette ezt a lépést. Egyúttal jelezte: nehéz időszak áll Magyarország előtt, mert ezt a harcot meg kell vívni.



Kitért Gyurcsány Ferencnek a Demokratikus Koalíció elnökének felszólalására is, és azt mondta: nem osztja a jobbikos hozzászóló véleményét, aki szóvá tette jelentését. Szerinte így elestek volna egy műélvezettől, amit "a nemzet nagykomédiása" produkált. Emlékeztetett arra is, hogy néhány éve ezen a napon került nyilvánosságra az őszödi beszéd.



A többi ellenzék felszólalást sok esetben a durvaság jellemzett, ami értékelése szerint nem méltó a magyar parlamenthez, még ha az érintettek frusztrációjára utal is. Ezen uralkodni kellene - jegyezte meg Harrach Péter.



A KDNP frakcióvezetője beszélt arról is, hogy Magyarország egy új korszak előtt áll, amit az eddigieket meghaladó fejlődés és változás jellemez, és ez nem pártpolitikai, hanem nemzetpolitikai kérdés.

Visszautasította a DK elnökének sértő és gyalázkodó felszólalását a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint Gyurcsány Ferenc nyerte az ellenzéki gyűlölködési versenyt. Kocsis Máté úgy fogalmazott: az ellenzéki pártvezetőnek nincs morális alapja szólásra emelkedni az Országgyűlésben.A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: személyiség- és szerepzavara a magát korábban Magyarország megváltójának gondoló Gyurcsány Ferencnek van, aki "saját gondolataitól megrészegülve az ellenzék régi-új vezérének szerepében képzelte magát".Szerinte az egykori kormányfőnek a kormány bevándorlás-politikájával van baja, "mert ön gyűlöli a magyarokat". Kifogásolta azt is, hogy a DK elnöke évek óta a határon túli magyarok ellen buzdít, miközben aláírást gyűjtött az uniós bevándorlási kvóta mellett.Az antiszemitizmust érintő vádakra válaszul rámutatott: Gyurcsány Ferenc él egy egykori zsidó család elkobzott villájában, de emlékeztetett arra is, hogy éppen hétfőn van az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének 12. évfordulója, amelyben Gyurcsány Ferenc elismerte korábbi hazugságait.A jogállamiságra vonatkozó kijelentésekre válaszul felidézte: a DK vezetője volt a kormányfő akkor, amikor lovasrohamot vezényeltek a magyarok ellen, szemeket lövettek ki és nőket vertek a főváros utcáin."Az ön kormányzása alatt neonáci csoportok gyűléseket tarthattak a Hősök terén" - fogalmazott válaszul a kisebbségi jogokra vonatkozó felvetésekre -, és akkor történtek a romagyilkosságok is.Maga beszél korrupcióról? - tette fel a kérdést, rámutatva: Gyurcsány Ferenc kormányzása idején az akkori kormányfő cége olcsóbban kapott áramot a Magyar Villamos Művektől. Eközben az egykori miniszterelnök eladósította a magyarokat, százezreket tett munkanélkülivé, és sosem hitt abban, amelyben a jelenlegi kormányoldal: a keresztény kultúra védelmében.Kocsis Máté egyetértett Gyöngyösi Márton (Jobbik) megállapításaival, szomorúnak nevezte ugyanakkor azt, hogy a Jobbik nemrég választási együttműködést kötött a DK-val a főváros XV. kerületében.Felszólalása végén azt ajánlotta Gyurcsány Ferencnek: mérgező gondolatait inkább egy "politikai detoxikálóban legyen kedves kezelni".A Demokratikus Koalíció parlamenti frakcióvezetője szerint a Sargentini-jelentés nem Magyarországról, hanem a magyar kormányról szól, azonban a kabinet gyáván a nemzet mögé bújik az ügyben.Gyurcsány Ferenc a kormányfő hétfői napirend előtti felszólalására reagált így, és diktatúra kiépítésével vádolta a kormányoldalt."Bárgyúnak" nevezte Orbán Viktor érvelését, mondván, Magyarország ugyan valóban szerepel a jelentés címében, azonban a dokumentumban Magyarországra vonatkozóan egyszer sem, míg a kormányra vonatkozóan 48-szor szerepel kritika.Gyurcsány Ferenc azzal vádolta a kormányoldal szereplőit, hogy "diktatúrát csinálnak", Orbán Viktor pedig egy diktátor. Azzal érvelt: elveszik Magyarországon a szabad tájékozódás lehetőségét, pénzügyileg ellehetetlenítik és az igazságszolgáltatás eszközeivel megvádolják az ellenfeleiket.A Jobbik szerint Orbán Viktor vesztett, válaszúthoz érkezett. Így reagált az ellenzéki párt hétfőn a kormányfő napirend előtti felszólalására a parlamentben.Talán még nem késő ebből a pozícióból kihátrálni - tette hozzá Gyöngyösi Márton, frakcióvezető aki arra szólította fel a kormányfőt, hogy "sértődöttségében ne borítson mindent".Hangsúlyozta, Orbán Viktor éveken át küzdött a közös határvédelemért, ugyanakkor "szó sincs arról, hogy zsoldosnak kell átadni a határőrizet jogát". A javaslat szerint ezek az egységek a fogadó ország jogszabályai és parancsnokainak irányítása alatt működnének - tette hozzá.A miniszterelnököt nevezte árulónak a Párbeszéd frakcióvezetője a Sargentini-jelentés elfogadóival szemben, amikor reagált Orbán Viktor napirend előtti felszólalására hétfőn a parlamentben."Ön támadja Magyarországot, ön támadja a magyar embereket" - jelentette ki Szabó Tímea a kormányfőről.Leszögezte: a Sargentini-jelentés kizárólag a magyar kormányt ítélte el, hiszen nem az emberek tehetnek az alacsony nyugdíjakról, a hajléktalanok üldözéséről, az Európában legrövidebb ideig folyósított munkanélküli ellátásról vagy az Akadémia világhírű kutatóintézetének "kivégzéséről".Szabó Tímea szerint Orbán Viktort csak a pénz, a lopás és a hatalom érdekli, csak ezekért politizál, közben "magasról tesz Magyarországra és a magyar emberekre".Az MSZP szerint a Sargentini-jelentés elfogadása óta Orbán Viktor miniszterelnöknek papírja van arról, hogy egy visszaeső jogsértő, visszaeső normaszegő.Tóth Bertalan (MSZP) hétfőn a parlamentben, Orbán Viktor napirend előtti felszólalására reagálva úgy fogalmazott: a jelentés tartalmazza, hogy a kormányfő a többség és a közjó helyett önös érdekeit szolgálja és saját politikai elitjét gazdagítja. "Ön már nem Európa erős embere, (...) hanem Európa páriája", aki a népakarat ellenében kormányoz - jelentette ki a szocialisták frakcióvezetője.Az LMP frakcióvezetője szerint a kormányfő által a migráció kérdésében elindított vita egy valós problémán alapuló álvita, amit arra használnak, hogy elfedjék a valóságot.Keresztes László Lóránt a miniszterelnök hétfői napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta: Orbán Viktor nem abban érdekelt, hogy a migrációs krízis megoldódjon, hanem abban, hogy ezt egy kampányeszközként használja annak érdekében, hogy elfedje a "kritikus magyar valóságot".Szerinte uniós szinten nem volt valós, őszinte vita a migrációs krízis okainak feltárásáról, és a magyar miniszterelnök is azon európai politikusok táborát erősíti, akik nem tettek le érdemi javaslatokat az ügyben.A Sargentini-jelentéssel kapcsolatban Keresztes László Lóránt azt mondta: az LMP nem támogatta a jelentést, mert nem tartja megengedhetőnek, hogy egy kormány hibája miatt egy országot büntessenek.