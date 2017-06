Munkalassításra készülnek a Tesco dolgozók, hogy kikényszerítsék a béremelést

Június 20-án tartják a következő bértárgyalást a Tesco áruházlánc vezetői és a szakszervezetek között, ezt követően nyilvánosságra kerül, pontosan mikor és milyen törvényes eszközökkel fejezik ki elégedetlenségüket a dolgozók az üzletlánc évek óta elhibázott bérpolitikája miatt - értesült a Magyar Idők.A napilap csütörtöki számában megjelent cikk szerint eddig több ezren csatlakoztak az áruházi alkalmazottak helyzetének javítását célzó országos demonstrációs kezdeményezéshez, melynek részeként júliusban munkalassításra lehet számítani több Tesco-egységben.

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke a lappal közölte:Az elnök jelezte, a szakszervezeti összefogásból országos elégedetlenségi hullámmá dagadó ügyhöz az érintett dolgozók mellett vásárlók, önkéntes aktivisták is csatlakoztak, akik a kijelölt Tesco-áruházakban részt vesznek majd a szervezett demonstrációkban.Ráadásul egyelőre azt sem tudják, a minimálbérnél magasabb fizetésen lévő áruházi vezetők mekkora emelésre számíthatnak, azt ugyanis a cég egyelőre nem ismertette, de ennek mértéke is kritikus lehet - jelentette ki a KDFSZ elnöke.Buday Pálné, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke arról beszélt a lapnak, hogy több ezer aláírás gyűlt már össze annak támogatására, hogy a szakszervezetek fellépjenek a kiskereskedelmi munkavállalók tisztességes bérezése érdekében. Elmondta, érdekképviseletként nincs más választásuk, mint a munkavállalók igényeinek képviselete, mely ez esetben a bérek versenyképessé tételét célozza. Ismertette, a június 20-i tárgyalás előtt még sor kerül egy egyeztetésre a tescós boltvezetők, illetve a cég képviselői között,Közölte, meghaladta előzetes várakozásaikat az eddig összegyűlt támogató aláírások többezres száma, a demonstrációs megmozduláshoz ráadásul nem csupán a tescós alkalmazottak java része, hanem más nagy áruházak dolgozói is csatlakoztak a szolidaritási nyilatkozatukkal - olvasható a Magyar Időkben.