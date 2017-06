Legyőzte a magyar feltaláló az adidast

Oroszi László feltaláló ügyében a Kúria - a mindkét fél kérelmére indított felülvizsgálati eljárásban - megerősítette a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét, amely 60,5 millió forint és kamatai megfizetésére kötelezte az alperest, az adidas Budapest Kft.-t. A per egy irányítósávos futballcipő szabadalmával kapcsolatban indult.Oroszi László az általa feltalált irányítósávos futballcipő szabadalmának bitorlásával elért 494 063 656 forint gazdagodás visszatérítésére kérte kötelezni az adidast. ", ezt meghaladóan a keresetet elutasította" - tájékoztatta a Kúria sajtótitkársága csütörtökön az MTI-t.A Kúria szerint az adidas által "a bitorlással érintett időszakra vonatkozóan szolgáltatott adatok a visszatérítendő gazdagodás számítása alapjául elfogadhatók", ebből a jogerős ítélet helytállóan határozta meg a marasztalási összeget. Márkaérték-növekedés címén azonban "további gazdagodás elvonására (...) nincs reális lehetőség" - tették hozzáOroszi László 2002-ben indított pert az adidas ellen a szabadalombitorlás megállapítását és egyéb jogkövetkezmények alkalmazását kérve a bíróságtól. 2012-ben jogerősen megállapították, hogy az adidas Predator Precision és az adidas Predator Mania nevű irányítósávos futballcipők a feltaláló szabadalmának bitorlásával készültek.A cipők különlegességét rúgófelületük finoman bordázott kialakítása jelentette. Ezt a megoldást Oroszi László 1995-96-ban dolgozta ki, majd szabadalmaztatta Magyarországon és egész Európában. Az eljárás során azonban az őt képviselő szakember műhibát követett el, és emiatt a találmány nemzetközi védelmét nem jegyezték be.Még David Beckham is ilyen cipőben rúgta a labdát.Mivel a tárgyalást évekre felfüggesztették, és a jogalap kérdése is többször megjárta a Kúriát, Oroszi László az anyagi igényeit csak 2014-ben terjeszthette elő.