Komáromi kisleány és Három kívánság - Ezek lettek idén az ország tortái - Fotók

"Idén Sztaracsek Ádám komáromi cukrász alkotása, a Komáromi Kisleány viselheti a kitüntető címet.



A tehetséges fiatal cukrász két tortával is a döntőbe jutott, és az idei Év Fagylaltja versenyen fagylaltjaival bronzérmet és Közönségdíjat is nyert.



A nyertes torta mézes-diós tészta alapú, melyen citromos-gyömbéres körtekompót betétet, vilmoskörte likőrös étcsokoládét és fahéjas-diós roppanós réteget ölel körbe a vaníliás-fehércsokoládés mascarpone mousse. A dió, a méz, a fahéj és a gyömbér ízei a családi ünnepek asztalának édességeit idézik, melyek tökéletesen harmonizálnak a körte, a csokoládé és a vaníliás krém üdítő frissességével. A Komáromi Kisleánnyal az alkotó szűkebb hazájára, Komárom városára hívja fel a figyelmet, bízva abban, hogy a népdalbéli kislányról elnevezett torta a város egyik büszkeségévé válik, és által viszi a hírét a Dunán" - olvasható a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete közleményében.

Kép forrása: cukraszat.net

Idén a budapesti Nándori Cukrászda hozzáadott cukor nélkül készült édessége nyert. A Három kívánság fantázianevű kreáció házias jellegű alkotás, mely a családok kedvenc habos tortája lehet.

Három domináns összetevője a chia magos-diós mandulapiskóta, a meggy, valamint a darabos túró, mely igazi magyar különlegességnek számít. A torta frissességét a pikáns citromlé fokozza, míg a tetejét édes “habfelhő" borítja. Nándori László cukrászmester tortája szeletenként csupán 12,9 g szénhidrátot és 242 kcal-t tartalmaz, így a cukorbetegek számára jó választás lehet, de mindenkinek ajánljuk, aki ügyel arra, milyen összetevőket tartalmaz, amit elfogyaszt.

- jelentették be kedden Budapesten, az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepének idei rendezvényeit beharangozó sajtótájékoztatón. Az MTVA Sajtóadatbankjának összefoglalója az ünnepi finomságok történetéről:Magyarország születésnapi tortáját minden évben a magyar államiság megszületésének ünnepe, augusztus 20. alkalmából mutatják be a fővárosban a Magyar Ízek Utcája elnevezésű rendezvényen, majd az ország több száz cukrászdájában is megvásárolhatja a nagyközönség.A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a kormány felkérésére a 2007. augusztus 20-i ünnepségre alkotta meg első ízben az ország tortáját. Azóta a Miniszterelnöki Hivatal és az Ipartestület minden évben közösen írja ki a pályázatot, amelyre az ország cukrászatai saját alkotásaikkal nevezhetnek. A kiválasztást neves szakmai zsűri végzi, 2016-ban például négyfordulós értékelés után született meg a döntés, akkor éppen az Őrség zöld aranya vitte el a pálmát.2012 óta a cukorbetegség terjedése ellen küzdő nonprofit szervezet, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete közösen írja ki a pályázatot acím elnyeréséért. Az induló versenyzőknek fehér liszt, hozzáadott cukor, mesterséges adalékanyag és tartósítószer nélkül kell elkészíteniük tortájukat, hogy egyúttal az egészséges táplálkozásra is ráirányítsák a figyelmet. Szintén 2012 óta a cukormentes változatra már háziversenyt is kiírnak az otthon sütőknek, hobbi cukrászoknak. A versenyeken a legötletesebb készítményeknek járó díjat is kiosztják.Az árusító cukrászdák listáját augusztus 14-től megtalálják a www.cukraszat.net oldalon, a lista várhatóan augusztus 18-ig napról napra bővülni fog.A torták minőségének védelme érdekében az idei évtől mindkét recept csak az év végétől lesz nyilvános, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik.2007 - Madártejtorta, Zila László (Zila Kávéház, Budapest): a baracklekvárral összetapasztott két tortalapra vaníliakrémet töltenek.2008 - Szatmári szilvatorta, Zila László: a torta alapja aszalt szilvával és rummal készül.2009 - Pándi meggytorta, Zila László: a friss meggy a tésztába és a töltelékbe is belekerül.2010 - Szilvagombóc torta, Sulyán Pál és Sulyánné Benkő Katalin (Sulyán Cukrászda, Veresegyháza): a tortát a közkedvelt szilvás gombóc íze ihlette.2011 - Kecskeméti barackos kölestorta, Zila László.2012 - Szabolcsi almás máktorta, Pintér Zsolt (Koko Cukrásza, Veszprém).2013 - Milotai mézes grillázstora, Bacskó Szilárd (Major Cukrászda, Budapest): kétféle krémmel és dióval készült torta.2014 - Somlói revolúció, Damniczki Gyula Balázs (Damniczki Cukrászda, Székesfehérvár): mousse-tortaként újragondolt somlói galuska.2015 - Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás karamelltorta, Szó Gellért (G&D Kézműves Cukrászda, Salgótarján): az elnevezés az ízek ígéretes összhangjára utal.2016 - Az Őrség zöld aranya, Szó Gellért: hagyományos eljárással készített tökmagolajjal, mandulaliszt, málnazselé, fehércsokoládés párizsi krém, hántolt ostya és tökmagpraliné felhasználásával készül.2017 - Balatoni habos mogyoró, Vaslóczky Orsolya (Sugar! Design Cukrászda, Budapest): az elnevezés a balatoni térség jellegzetes gyümölcsére, a mogyoróra utal.2012 - Almatorta egressel, Zila László.2013 - Ribizlihabos-almás réteges, Nándori László (Nándori Cukrászda, Budapest).2014 - Csokis kaland, Nándori László.2015 - Barackos buboréktorta, Vaslóczky Orsolya (Horváth Cukrászda, Budapest).2016 - Áfonya hercegné tortája, Pechtol Zsolt (Tortavár Cukrászda, Budapest).2017 - Pöttyös Panni, Varga Margit és Puszta Laura (Zazzi Cukrászda, Budapest).