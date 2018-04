Kétnapos nemzetközi műemlékvédelmi konferenciát tartanak Budapesten

Megújuló magyar műemlékek a Kárpát-medencében címmel kezdődött kétnapos nemzetközi műemlékvédelmi konferencia csütörtökön a Teleki László Alapítvány szervezésében az Országos Széchényi Könyvtárban.

A két nap során számba vehetjük a Rómer Flóris-terv támogatásainak köszönhetően eddig elért tudományos eredményeket, a megvalósult örökségvédelmi beavatkozásokat és értékmentő felújításokat, illetve képet kaphatunk arról, hogy milyen feladatok állak még előttünk.

- emelte ki megnyitó beszédében Latorcai Csaba társadalmi és örökségvédelemi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkár.

A Rómer Flóris-terv egy olyan eszköz, amely küldetés is egyben: megmenteni és megtartani mindazt, ami összeköti magyarságunkat, üzen a múltból a jövőnek, és értéket teremtve összefogásra hívja a Kárpát-medencében élő egyházakat, önkormányzatokat, civil szervezeteket és mindazokat, akik felelősséget éreznek és vállalnak történelmi örökségünk megmentése érdekében.

- idézte fel. Az államtitkár elmondta, hogy a program keretében a veszélyeztetett állapotú magyar vonatkozású műemlékek megmentésére 2016-ban és 2017-ben több mint 150 millió forintot fordított a magyar kormány. A tavaly kiírt pályázatok keretében a kétszeres forrásigényű, 25 érvényes kérelemből a szakmai bíráló bizottság 16 épület között javasolta szétosztani a 45 millió forintnyi felhasználható keretet.A kezdeményezések két kivétellel egyházi használatban lévő épületekre irányulnak, elsősorban erdélyi, valamint szlovákiai, kárpátaljai és vajdasági műemlékeken végezhettek állagmegóvási munkálatokat. Mindezeken túl tavaly a Partiumot sújtó viharkárok miatti helyreállításokra, veszélyelhárításra a terv segítségével mintegy 8,8 millió forint támogatást biztosítottak. Latorcai Csaba kiemelte, hogy a Rómer Flóris-terv idén is folytatódik; ebben az évben mintegy 10 műemlék esetében folytatódhatnak a munkálatok és további 30 új épületet vontak be a támogatások körébe. Ezek megvalósítására idén mintegy 160 millió forintnyi forrás jut. Hozzáfűzte: a program újabb helyszínekkel is bővül Szlovéniában és Horvátországban.

Legfontosabb feladatunk az épített emlékek és művészettörténeti értékeknek a bemutatása, de feladatunk a tudományos eredmények terjesztése, és örökségünk széles körben történő megismertetése is. Ennek az összetett folyamatnak a része ez a konferencia is.

- fűzte hozzá. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója úgy fogalmazott: az OSZK nemzeti intézményként ad helyet a konferenciának, de a kulturális örökség melletti elköteleződése is indokolja, hogy közreműködjön ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésében. A magyarországi és kárpát-medencei műemlékvédő szakemberek részvételével zajló tanácskozás a Rómer Flóris Terv tavalyi eredményeinek bemutatásán túl lehetőséget teremt a Kárpát-medencében dolgozó szakemberek konzultációjára és szakmai vitákra is.A tanácskozás zárásaként csütörtökön átadják második alkalommal a Granasztói György-díjat, amellyel a Kárpát-medence magyar műemlékeinek megóvásáért tevékenykedő szakemberek munkáját ismeri el a kitüntetést létrehozó Teleki László Alapítvány Kuratóriuma évente egy alkalommal.