Green Holidays: csalás miatt nyomoznak az utazási iroda csődjének ügyében

Csalás bűntett elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen nyomozás indult a rendőrségen a Green Holidays csődje ügyében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI megkeresésére hétfőn.Múlt szerdán minden utas hazaérkezett Magyarországra.A biztosítási szerződés feltételei alapján az Uniqa Biztosító az utasokkal szemben 500 millió forint erejéig teljesíti a Green Holidays irodát terhelő fizetési kötelezettségeket.és több mint 83 millió forintot fordított a Green Holidays csődje miatt nehéz helyzetbe került utasok megsegítésére.A vagyoni biztosítékból a Törökországban ragadt utasok hazaszállítását, a kényszerű kint tartózkodás költségeit, illetve a már befizetett utazások előlegének, illetve részvételi díjának visszatérítését fizették.A szállásra fordított költségek eddig 26 millió 253 000 forintot tesznek ki, a biztosító 4 repülőjáratot foglalt, erre több mint 57 millió 150 ezer forintot fordítottak.Az Unica emellett a mai naptól elérhetővé tette honlapján hogy hogyan használja fel az 500 millió forintos keretösszeget, amelyt ügyfeleik folyamatosan nyomon követhetnek. Az alábbi helyen érhető el a felület: http://www.uniqa.hu/greenelszamolasAz oldalon látható információkat folyamatosan frissíteni fogják. Céljuk, hogy mindenki számára egyértelmű legyen pontosan mennyit és mire fordítottak.Közleményükben kitértek arra is, hogy a második fázisban, jelenleg a kárbejelentések feldolgozása folyamatosan zajlik. A feldolgozás során a beküldött utazási szerződések alapján több kérdés is felmerült, amelyek megválaszolása egyoldalúan, kizárólag az UNIQA Biztosító részéről nem lehetséges.A kárügyek feldolgozása során azzal szembesültek, hogy - ahogyan az már több médiában is megjelent - az utazásszervezői tevékenység, tehát az egyes utazási szerződéseknél a Green Holidays Kft. tényleges jogi státusza (biztosítotti minősége) nem feltétlenül egyértelmű. Éppen emiatt a mai reggel egyeztetést folytattak a Kormányhivatallal, hogy a Green Holidays Kft. utazásszervezői minőségével kapcsolatban felmerülő jogi kérdések mielőbb megválaszolásra kerüljenek.Azon ügyfeleiket, akiknek lefoglalt és befizetett utazása van, azonban még nem utaztak el kérik, hogy jelentsék kárigényüket a 4839597 kötvényszám feltüntetésével az info@uniqa.hu e-mail címen, a tárgyban kérik, hogy tüntessék fel „Green Holidays" .Felhívják a károsultak figyelmét, hogy a kárbejelentéshez az alábbiakat szükséges csatolni:a befizetési bizonylatokata kitöltött kárbejelentőt az utazási szerződéstA biztosító munkatársai mind személyes, mind pedig telefonos ügyfélszolgálatukon, illetve a honlapjukon hétköznapokon este 22.00 óráig elérhető chaten keresztül készséggel állnak a károsultak rendelkezésére.