Figyelem, változik a vonatok menetrendje a hosszú hétvége miatt!

Változik a vonatok menetrendje a hosszú hétvége miatt: november 1-jén a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a szokásos vasárnapi menetrend szerint járnak a vonatok - közölte a MÁV szerdán az MTI-vel.A vasúttársaság közleménye szerint a négynapos hétvégén ötszázezer utasra számítanak. A legnagyobb utasforgalom a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon valószínű.Emiatt a MÁV-Start vasárnap délután mentesítő vonatot indít Győrből Budapestre, a vonat Komárom, Tata, Tatabánya és Kelenföld állomáson is megáll. Nyíregyházáról Debrecenen át Budapestre mintegy hatszáz ülőhelyes Televonat is indul - tudatták.Felhívták a figyelmet: a MÁV-Start a személy-, sebes- és gyorsvonatokon kívül több mint kétszáz InterCityt indít, azonban érdemes az utazás előtt legalább egy nappal megvenni a menet- és helyjegyeket, mert a forgalmasabb napszakokban gyorsan megtelnek a vonatok.Hozzátették, a helybiztosítással közlekedő vonatok foglaltságról szerda kora délutántól a MÁV-csoport honlapján lehet tájékozódni. Az adatokat naponta háromszor frissítik.Hangsúlyozták, hogy a hosszú hétvége alatt is igénybe lehet venni a szokásos kedvezményeket. A 26 éven aluliak - de már nem tanulók - 33 százalékos kedvezménye november 4-én éjfélig vehető igénybe. A pénztárak előtti sorban állás elkerüléséért a MÁV-Start azt javasolja az utazóknak, hogy váltsanak - a vonatokon akár mobiltelefonon is bemutatható - 10 százalékos kedvezményű e-vonatjegyet - olvasható a közleményben.Bővebb tájékoztatás ahonlapon található, illetve a Mávdirekt telefonos ügyfélszolgálatánál is tájékozódhatnak a-es telefonszámon.