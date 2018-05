Ezen a hétvégén is elővehetjük a fürdőruhákat, folytatódik a nyárias idő

A hétvégén is folytatódik a nyárisan meleg idő, többfelé 30 fok körüli maximumokkal. Sok lesz a napsütés, de elszórtan záporokra, zivatarokra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken a napsütés mellett délnyugaton szórványosan, máshol helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 26-32 fok között alakulnak, de nyugaton kissé hűvösebb lesz.



Szombaton több órára kisüthet a nap, de szórványosan zápor, zivatar is lehet. Emellett nagy területen élénk, elsősorban északkeleten többfelé erős, zivatarok környezetében viharos lehet a szél. A minimumhőmérséklet 13-18, a maximumhőmérséklet 25-31 fok között várható.



Vasárnap is jellemzően napos idő várható. Elszórtan, nagyobb eséllyel az ország déli felén lehetnek záporok, zivatarok. Helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 12-18 fok lehet. Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.