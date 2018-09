Dömötör Csaba: a turizmus a hazaszeretet egyik kifejezési formája

A kormánynak a turizmus több mint egy gazdasági ágazat, az a hazaszeretet egyik meghatározó kifejezési formája, és egyben jó lehetőség arra, hogy elmeséljük hazánk történetét - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) csütörtöki, turizmus világnapi konferenciáján csütörtökön Budapesten.Hozzátette: van mit mesélnünk, Magyarország egy olyan ország, amely évszázadokon át küzdött szabadságáért, azt nem is akarja kiadni a kezéből. Egy olyan ország, amelyik gazdaságilag egyre erősebben áll a saját lábán, büszke ezeréves hagyományaira, és amely megbecsüli kulturális és természeti kincseit.A konferencia is bizonyítja, hogy Magyarország egyre jobban látszik a turizmus világtérképén. Ezt a folyamatot nemzetközi fesztiválok, feltörekvő borvidékek, időtálló természeti kincsek, rangos sportversenyek és egyre karakteresebb gasztronómia segítik - fejtette ki. Dömötör Csaba kiemelte: a turizmus Magyarországon közvetve a GDP 10 százalékát adja, 420 ezer dolgozót foglalkoztat. A turizmus a magyar gazdaság húzóágazata - hangsúlyozta.Dömötör Csaba kitért arra, hogy a szabadidős turizmus mellett folyamatosan erősödik a hivatás és konferenciaturizmus: a Konferenciaszervezők Nemzetközi Szövetségének (ICCA) legfrissebb nemzetközi városrangsorában Budapest a 12. helyre lépett előre 2017-ben, az előző évhez képest négy helyet javított. Kifejtette, Budapest a világ egyik legszebb és legbiztonságosabb fővárosa, és a biztonság egyre inkább felértékelődik, nem csak a turizmusban.A tanácskozás témájára utalva azt mondta, érdeklődéssel várják a szakértők megállapításait, következtetéseit, például arról, hogy az internetes szállásmegosztók térnyerésével hogyan garantálhatók az adóbevételek. Hozzátette, Magyarország a digitális átalakulás nyertese szeretne lenni.Zurab Pololikashvili, az UNWTO (az ENSZ turisztikai világszervezete) főtitkára arról beszélt, hogy tavaly 16 millió turista kereste fel az országot, amit jelentős sikernek nevezett. A kilátások alapján ez a szám tovább fog növekedni, egyre több turista fog érkezni Magyarországra - mondta.Zurab Pololikashvili szerint a szektor jövőjében a vidéki turizmus jelentős szerepet játszik, és Magyarország régiói változatos gasztronómiával, kultúrával rendelkeznek.Az idei világnap fő témája a digitalizáció és az innováció a turizmusban, mivel mérni kell az ágazatra gyakorolt hatását az új technológiáknak - hangsúlyozta.A főtitkár az MTI érdeklődésére elmondta: a világnapi rendezvényekre Budapestre az idén több mint 50 országból érkeztek turisztikai vezetők és szakértők, közel négyszáz résztvevőt várnak.A világ legnépszerűbb úti céljai - sorrendben a turistaérkezések alapján - Franciaország, Spanyolország, az Egyesült Államok, Kína és Olaszország. A legtöbbet költő országok rangsorát Kína vezeti, majd az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság, és Franciaország következik.Közölte: az idén január-áprilisban 6 százalékkal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma, ami nemcsak a tavalyi növekedést haladta meg, hanem az UNWTO 4-5 százalékos várakozásait is. Már 2017 is rekordév volt, amikor 1,323 milliárd nemzetközi érkezést regisztráltak, 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez a legnagyobb mértékű növekedés a legutóbbi világválságot követő első esztendő óta, és a növekedés 2018-ban is folytatódik - jelezte.Idén az UNWTO a spanyol turisztikai csoporttal, a Globalia-val közösen egy globális versenyt is hirdetett olyan fiatal turisztikai startup vállalkozásoknak, amelyek innovatív ötleteikkel forradalmasíthatják az utazást és az élményszerzést. A jelentkezők közül a világszervezet kiválasztotta a 20 legérdekesebb ötlettel nevező vállalkozást, és közülük Budapesten választja majd ki a szakmai zsűri a legjobb vállalkozást. Az eseményre magyar turisztikai startup cégeket is meghívtak, amelyek számára így lehetőség nyílik a tapasztalatszerzésre és kapcsolatépítésre.A turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a Turizmus Világnapját. A helyszínt a régiók között rotációs alapon választják ki, Európa legközelebb 2024-ben adhat ismét otthont a rangos eseménynek.