Az illegális bevándorlással kapcsolatban osztotta ki Szijjártó a svéd külügyminisztert

Kép: MTI - Szigetváry Zsolt

A magyar kormánynak a magyar emberek a legfontosabbak, az ő biztonságuk, és nem az, hogy a biztonságos országokból érkező illegális bevándorlók törvénytelen úton bejussanak Magyarországra és szabadon mozogjanak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-vel.A tárcavezető arra reagált, hogy a Göteborgs Posten csütörtökön közölte Margot Wallström nyilatkozatát, amelyben a svéd külügyminiszter azt mondta a magyar menekültügyi eljárást módosító törvényről, hogy aggódik, annak milyen következményei lehetnek.Úgy látja, a Human Rights Watch, az Amnesty International és mások jogosan mondták, hogy "ez a lépés törvénytelen lehet, de mindenekelőtt nem humánus". Fontos, hogy "mi, akik kritikusan viszonyulunk hozzá, ki is mondjuk ezt", és uniós körben meg kell vitatni, a Tanács ülésén biztosan hamarosan napirendre is kerül - közölte.

A svéd külügyminiszter azt is mondta: részt vett egy külügyminiszteri ülésen, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország azon országok egyike,

amelyek szögesdrótot vásároltak nagy mennyiségben, miközben mi takarókat szereztünk be; ez a szemleletet is jól szimbolizálja.

Hozzátette: biztonsággal érvelnek, de a tapasztalatunk az, hogy a legtöbb érkező menekült, háborúból jönnek, vagy a szegénység miatt keresnek új otthont és jövőt maguknak.Az újságíró megjegyzésére, hogy a menekültek magyarországi üldözéséről érkeznek hírek, Margot Wallström kijelentette: "ez nem normális dolog, olyan szemléletet tükröz, amely rettenetes, azt mutatja, hogy az ember bármire képes". Az EU-ban "állandó traumát és frusztrációt jelent, hogy ekkora nézetkülönbség van köztünk" - tette hozzá.Szijjártó Péter mindezzel kapcsolatban kifejtette:. Amikor nem is olyan régen egy sérült magyar lánynak kellett volna segíteni, hogy Svédországban tudjon maradni, mert kizárólag ott élnek rokonai, akkor Svédország erre nem látott lehetőséget, ezt a segítséget nem adta meg, pedig a magyar lány ottmaradásának költségeihez a magyar kormány is hozzájárult volna - idézte fel.A külügyminiszter úgy fogalmazott, a sérült magyar lánynak nem jutott "pokróc" Svédországban, ellentétben az illegális bevándorlókkal. Ez az a képmutató szemlélet, amelyet a magyar kormány nem tud, és nem is akar átvenni - jelentette ki.Hangsúlyozta: a svéd kormány természetesen eldöntheti, hogy számára kik a fontosak, de ugyanígy tesz a magyar kormány is.A magyar kormány nem a svéd miniszterelnök és külügyminiszter elvárásainak akar megfelelni, a magyar kormánynak a magyar emberek a legfontosabbak, az ő biztonságuk, és nem az, hogy a biztonságos országokból érkező illegális bevándorlók törvénytelen úton bejussanak Magyarországra és szabadon mozogjanak - mutatott rá Szijjártó Péter. Ez a mi szemléletünk, ez ilyen egyszerű - jelentette ki.