500 ember futott az Ökumenikus Segélyszervezet 4. jótékonysági félmaratonján

Több mint félezren futottak szombaton a Beregszász melletti Makkosjánosiban az Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett 4. jótékonysági félmaratonon, amelyen részt vett Gyurta Dániel, olimpiai bajnok úszó, a szervezet önkéntese.



A segélyszervezet 1353-as mezét viselő futók Gyurta Dániel vezetésével vágtak neki a jótékonysági futóversenynek, amelyet Lévai Anikó, a szervezet jószolgálati nagykövete indított el a település Barna György stadionjából.



A félmaratoni 21,5, valamint a 10 és 5 kilométeres távra vállalkozók mellett a környék 11 iskolájából több mint 200 gyermek jelentkezett a 3 kilométeres és a 800 méteres távra. A beregszászi félmaratonon először részt vevő Gyurta Dániel az MTI-nek nyilatkozva elmondta, azért tartotta fontosnak a részvételt a segélyszervezet rendezvényén, mert itt találkozik a sport és a jótékonyság.



"Másfelől ez annak is köszönhető, hogy tisztában vagyok azzal, milyen a határon túli, közte a kárpátaljai magyarság helyzete" - tette hozzá. Hangsúlyozta, a jelenlétével szeretné felhívni a figyelmet a határon túli magyarság és az anyaország közötti kapcsolattartás fontosságára, és arra szeretne biztatni mindenkit, aki megteheti, támogassa a rászorulókat Kárpátalján a 1335-as adományvonal hívásával.



Lévai Anikó az MTI-nek kifejtette, örvendetesnek tartja, hogy egyre népszerűbb a beregszászi félmaraton, amelyre idén Kijevből is érkeztek résztvevők. Hozzátette, nagyon jó, hogy magyar és ukrán iskolák tanulói egyaránt részt vesznek a félmaratonon, így nagyon sok szülő is jelen van a rendezvényen, és ugyancsak képviseltetik magukat a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok szervezetének tagjai.



Elmondta, a félmaraton minden résztvevője megkapja a segélyszervezet kék mezét az adományvonal 1353-as számával. Jelezte, fontos szerepe van a beregszászi félmaratonnak a jótékonykodásra történő figyelemfelhívás és az összefogás erősítése szempontjából egyaránt. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója az MTI-nek elmondta, a hagyományosan kora ősszel rendezett közösségi sportesemény idén is kapcsolódik a Bereg Fest járási fesztiválhoz, amelynek a rendezvényeit ugyancsak a makkosjánosi stadionban tartják.



A jótékonysági sportverseny része az Ökumenikus Segélyszervezet által szeptember 18-án indított 20 napos országos adománygyűjtési akciónak, amelynek keretében az 1353-as adományvonalon hívásonként 250 forint adományozható a kárpátaljai segélyprogram támogatására.



A befolyt összeget rászoruló családok, hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatására, egyedülálló idős emberek téli tüzelővel történő ellátására fordítják. Lehel László köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik telefonhívásukkal segítik a kárpátaljai segélyakciót.



A jótékonysági rendezvény vendége volt Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, aki az MTI érdeklődésére elmondta, a szövetség tagjait adó nagyvárosok polgármesterei évente döntenek arról, kinek adják az általuk felajánlott támogatást, így tavalyelőtt és tavaly is Kárpátalja volt a kedvezményezett, mert ott van legnagyobb szükség a segítségre.



Hozzátette: a támogatás célba juttatása érdekében megkeresték a leghatékonyabban működő segélyszervezeteket, így tavalyelőtt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közvetítésével kárpátaljai kórházak gyermekosztályai újultak meg, kaptak felszereléseket. Az utóbbi két évben az MJVSZ közel 100 millió forintot fordított kárpátaljai támogatásokra.