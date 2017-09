Két éven belül robotautók szoríthatják ki a svéd utakról a hagyományos kocsikat

Két éven belül szinte teljesen eltűnhetnek a svéd utakról a hagyományos autók, és helyüket az önvezető személygépkocsik vehetik át.Egy új svéd tanulmány szerint a következő két esztendőben a hagyományos autók 90 százaléka tűnhet el a közlekedésből.

Tíz éve az ipar legfeljebb abban bízott, hogy 2040 és 2050 között várható az önvezető autók megjelenése, manapság azonban már mindenki úgy gondolja, hogy az önvezető autók már két éven belül hatással lesznek a mindennapjainkra

Szöulban már évekkel ezelőtt tesztelték a robot taxit.

Fotó: AP Photo/Lee Jin-man

- mondta a svéd televízióban hétfőn Anna Pernestal Brenden, a stockholmi Királyi Műszaki Egyetem közlekedéskutatója.Az utóbbi években számos nagy autógyár, mint a Volvo, a Ford, a BMW, továbbá olyan IT cégek, mint a Google kezdték el az önvezető autók fejlesztését.A svéd műszaki egyetem előrejelzése szerint egyre gyakoribbá válik majd, hogy

A változás következtében a parkolóhelyek is kiürülhetnek, így a tereket más módon is lehet hasznosítani. A robotautók elterjedésével az emberek gondolkodása is megváltozik az autózásról: az autókat jobban kihasználják majd és közlekedési eszközként tekintenek rájuk - vélik a kutatók."Úgy használhatjuk az autókat, hogy nem kell vezetni őket, emiatt többen járnak majd kocsival. A fiatalok sokkal szabadabban közlekedhetnek" - mesélte Brenden, hozzáfűzve, hogy azért számos bizonytalanság is akad az önvezető autók elterjedésével kapcsolatban.Egy friss tanulmány szerint a svédeknek mindössze 30 százaléka mondta, hogy beszállna egy robotautóba.