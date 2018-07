Gondokat okoz az autógyáraknak az új emissziós normák teljesítése

A korábban tervezettnél lassabban halad és nagyobb fennakadásokat okoz az új modellek szeptembertől érvényes új emissziós mérési normák szerinti típusengedélyének megszerzése - idézi a dpa hírügynökség Herbert Diess vezérigazgatónak a Volkswagen konszern dolgozóihoz intézett körlevelét.Szeptember elsejétől az újonnan fogalomba helyezett járműveknek a típusengedély megszerzéséhez a valós forgalmi körülményeket a korábbinál jobban modellező WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) károsanyag-kibocsátási mérési eljáráson kell átesnie.

A téma még hónapokig napirenden lesz, mielőtt minden visszazökkenne a rendes kerékvágásba az üzemekben.

- fogalmazott levelében a vezérigazgató, hozzátéve:

szakembereink a fejlesztésben és a gyártásban is egyaránt teljes erőbedobással a következmények kordában tartásán dolgoznak.

A halmozódó készletek miatt a konszern harmadik negyedévre tervezett munkaszüneti napjait kommentálva Bernd Osterloh, az üzemi tanács elnöke is arról beszélt a Wolfsburger Allgemeinen Zeitung hét végén publikált cikkében, hogy "bizonytalan idők jönnek a nyári szünet után (...), a WLTP-probléma még a harmadik negyedévben is velünk lesz. Jórészt azért, mert a dízelbotrány kezelése és a szoftverfrissítések elvégzése is nagy fejlesztési erőforrásokat kötött le".Bernd Osterloh szerint nem javít az autóipari dolgozók kilátásain az sem, hogy az EU tovább tervezi csökkenteni a járművek 2021-től érvényes szén-dioxid-kibocsátási normáját, és "ezt az autóipart és a munkahelyeit egyaránt veszélyeztető szigorítást számos politikus még támogatja is".Hozzátette: a klímavédelem természetesen minden dolgozó szívügye, de "nem hagyhatjuk figyelmen kívül a munkahelyeink megőrzését sem, ezért határozottan fel fogunk lépni az ilyen felelőtlen követelésekkel szemben". Az autógyáraknak már egyébként is komoly gondot okoz a modellpalettára milliárdos büntetések terhe mellett 2021-től átlagosan érvényes kilométerenként 95 grammos szén-dioxid-kibocsátási norma teljesítése. Az Európai Bizottság ráadásul a határértékeket 2030-tól további legalább 30 százalékkal javasolná csökkenteni.Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA viszont az emissziós értékek ilyen mértékű csökkentését már túlzottnak tartja és legfeljebb további 20 százalékot tart technológiailag kivitelezhetőnek, és azt is csak az alternatív hajtás nagyarányú elterjedésével párhuzamosan.Bernd Osterloh a Wolfsburger Allgemeinen Zeitung lapban annak a véleményének adott hangot, hogy amennyiben az Európai Parlament végül elfogadná a kibocsátási normák további 50-75 százalékos csökkentését, akkor "a németországi autógyártásnak akár búcsút is lehet mondani".

Ha erre rádobnak még egy lapáttal, annak már tényleg semmi köze nem lesz a realitásokhoz és az autóipar valós kihívásaihoz.

- szögezte le Uwe Hück, a Porsche üzemi tanácsának elnöke az Automobilwoche magazinnak adott interjúban.