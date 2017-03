Az vagy amit vezetsz? - Autómárkák és a hozzá tartozó sztereotípiák

Előítéleteink egy-egy autómárkával és sofőrjeikkel szemben gyakran megtalálnak minket, amikor autóvásárlásban gondolkodunk, esetleg amikor konfliktusunk akad az utakon. Német precizitás, olasz életérzés, japán megbízhatóság? Vagy hippi, nőies, macsós, esetleg hivalkodó? Milyen előítéletek, tapasztalatok élnek bennünk egy-egy márkával és tulajdonosaikkal kapcsolatban – ezeket gyűjtötte össze a Europcar Autókölcsönző.



Ahány ember, annyi ízlés! Egyesek ragaszkodnak egy adott márkához, mások a rendelkezésükre álló összegből szeretnék a legjobb minőségű autót megvenni, de olyanok is vannak akik a kialakult sztereotípiák alapján választják ki autójukat. Milyen kép alakult ki a legnagyobb autómárkákról a köztudatban? Íme néhány:



Audi – Mindenki szeretne egy Audit, mert magabiztosságot és megbízhatóságot sugároz. A német kocsi nagyon meggyőző tud lenni, ezért sok vezető beosztású személy választja ezt a márkát.



Volkswagen – Sokunk emlékezetében népautóként él a Volkswagen, ami nem csupán egy autómárka, hanem egy életszemléletet is ad használójának. Eltérő ikonikus formáival, különböző életstílust tükröz: legyen az a nőies bogár, a hippi kisbusz, sportos Golf, vagy akár városi elektromos.



Seat – Ez az autómárka mostanában kezd igazán beépülni a köztudatba, az izgalmas és praktikus gépjármű kivitelezésével. Ezt az autómárkát választók szeretik az újdonságokat és a praktikus megoldásokat.



Skoda – A Skoda régi típusai közül a legtöbb családban megfordult egy-egy, manapság pedig az egyik legtöbbet eladott autómárka. Az elegáns és kényelmes kivitelezésének köszönhetően családos üzletemberek használják.



BMW – A BMW tulajdonosok autóvezetési stílusáról sokaknak negatív a véleményük. Úgy tartják, hogy a sportos és határozott BMW-snek mindenki más lassú, akivel az úton találkozik – de lehet, hogy csak a túlzott magabiztosságuk riasztja meg a többi autóst.



Mercedes Benz – Egy igazi klasszikus az autók között. Visszafogott német elegancia jellemzi leginkább, örök státusszimbólum. Az évek során számtalanszor megújult mind külsőleg, mind pedig a vezetői korosztályt illetően. Egy időben legfőképpen az idősebb korosztály, manapság pedig már a középkorúak is előszeretettel választják.



Opel – Sosem kop el… válaszolná mindenki. Ezzel az autómárkával a tulajdonosok hosszútávra terveznek, vigyáznak rá és családtagként kezelik.



Ford – A tavalyi év legkedveltebb autója volt hazánkban. Hagyományos autó, amely a személygépkocsitól a haszongépjárműig kiszolgálja a sofőröket.



Volvo – A megbízható és biztonságos, igazi családi autó. Fiatalok körében a népszerűségét nagymértékben növelték a néhány évvel ezelőtti vámpíros filmek.



Suzuki – „A mi autónk", mindenki számára elérhető jármű, legyen szó városi vagy vidéki utakról, ez a autómárka jelen van mindenhol.



Napjainkban egyre inkább kezdenek kikopni a fenti sztereotípiák a köztudatból. Ennek oka lehet az is, hogy egy autógyár több márkát is gyárt hasonló minőségben, igaz, eltérő árkategóriában. Legyen Volkswagen vagy Seat, automata- vagy manuális, kombi vagy sedan, a lényeg, hogy biztonságos és megbízható legyen a kiválasztott gépjárművünk.