Kissné Eszes Anikó az Enesei Általános Iskola igazgatóhelyettese, matematika, kémia és technika szakos tanár. 1985 óta dolgozik az iskolában, pályakezdőként itt kezdte a pedagógusi pályát. – Nagyon fontosnak tartottam kezdetektől fogva a technika oktatásában azt, hogy kihasználjuk a helyi lehetőségeket, amik egy falusi környezetben adottak. Ráadásul olyan szerencsések vagyunk, hogy gyönyörű természeti környezet vesz bennünket körül. Fás, füves területeinken sok időt töltünk. Az udvaron kisebb konyhakertet és fűszernövényágyást alakítottunk ki, de emellett található komposztáló is – vezette körbe a Kisalföldet Kissné Eszes Anikó igazgatóhelyettes.

Fotó: Csapó Balázs

Több mint 50 éves hagyomány

– Már az 1960-as években kialakítottuk az iskolakertet. A rendszerváltás után, amikor megszűntek a legtöbb helyen a gyakorlókertek, mi ragaszkodtunk hozzá és a mai napig közösen gondozzuk diákjainkkal – mutatott rá a pedagógus. Láthatóan a tanulók is örömüket lelik az udvar szélén található kiskertben, mert amint megtudták, hogy a tanórát kint tölthetik, azonnal vödröt és gereblyét ragadtak. Először a zöldborsót szedték le, majd csipegettek a pirosló ribizlibokorról, aztán az elültetett hagymasorokat igazították meg a gereblyével.

A pedagógus úgy véli, falusi környezetben elengedhetetlen, hogy a gyerekek találkozzanak a vidék adta lehetőségekkel, mert ma már egyre több családi ház udvarán nincsenek művelt kertek. Az Enesei Általános Iskolában azonban minden diák megtapasztalhatja, milyen is a saját ágyását gondozni, a növényét nevelgetni.

Fotó: Csapó Balázs

Gyakorlatból tanulnak

– A pedagógiai programunkba belefoglaltuk, hogy technikaórák keretében kertészeti ismereteket is tanítunk. Az évek múlásával pedig igyekeztünk ezen túl a környezeti nevelésre nagyobb hangsúlyt fektetni. Így a diákok testközelből megtapasztalhatják, mit jelent a fenntarthatóság, milyen hatásai vannak a klímaváltozásnak és hogy apró lépésekkel is lehet környezetbarát tetteket véghez vinni – emelte ki Kissné Eszes Anikó.

– Érdekes tapasztalás volt, hogy van olyan gyermek és szülő is, aki a természeti ismeretek óra kapcsán kóstolt először zsenge, friss zöldborsót. Pedig fontosnak tartanám és buzdítok rá mindenkit, hogy akinek van arra lehetősége, hogy a saját környezetében termeljen zöldséget, gyümölcsöt, az tegye meg – fűzte hozzá.

Fotó: Csapó Balázs

Kötényeket elő

A pedagógus belecsempészi azokat a hagyományos ismereteket is az órákba, a kötelező tananyag mellé, amiket a nagyanyáinktól lestünk el.

– Igyekszünk kihasználni az iskolai kiskonyhánk lehetőségeit is, amikor a téli időszakban már nincsen annyi tennivaló a kertben, akkor a korábban learatott termést feldolgozzuk. Szoktunk főzőcskézni, gyakran előfordul, hogy a felesleget befőzzük vagy lefagyasztjuk, és később készítünk belőle finom fogásokat. A gyerekek élvezik, amikor birtokba vehetik az iskola kiskonyháját és főzőcskézhetnek, mert a mai rohanó világban legtöbbjüknek ez kimarad az életéből. A szülők nagy részének a napi teendők mellett már nem jut elég ideje arra, hogy külön foglalkozzon a konyhában a gyerekkel – fejtette ki a tanárnő.

Szünidőben is gondozzák

Az elmúlt hetekben elkezdődött a nyár első gyümölcseinek befőzése, sokan ragadtak otthon fakanalat és készítettek lekvárt, szörpöt. Az Enesei Általános Iskolában, kihasználva, hogy szép nagyra nőtt a menta a fűszerkertjükben, a diákok örömmel aratták le a zsenge zöld leveleket. Ottjártunkkor épp a néhány napja citromos vízben ázó leveleket szűrték és főzték össze cukorsziruppal.

– Most mentaszörp készül a konyhában. De már learattuk az idei első borsó termést is, amit lefagyasztottunk – avatott be a tanárnő. Az enesei iskolakert nyáron sem marad gondozás nélkül. A szünidőben a diákok a szülőkkel, barátokkal hetente többször felváltva bejárnak és megöntözik a növényeket, leszedik az érett termést. Év közben a konyha és a fűszerkert mellett az egész udvart a diákok gondozzák a tanárok segítségével. Az intézmény udvarát felosztották az osztályok között, így pontosan meg van határozva, ki melyik területért felel.

Korlátozás nehezíti a befőzést. Árstopot vezettek be egyes alapvető élelmiszerekre, így az érintett termékek ára február óta nem lehet magasabb a 2021. október 15-én alkalmazottnál. Azóta ugyan nem drágább a cukor, de több boltban is mennyiségi korlátozásokat vezettek be. A szabályozások szerint sok üzletben csak egy-két kilogramm cukrot vásárolhatunk, ami sokszor bosszankodásra ad okot a háziasszonyok körében, főleg a befőzés időszakában. – A cukrot viszik, hiszen nemcsak teába, süteménybe kerül, hanem a méhészek is használják méheik etetéséhez, emellett nagyobb mennyiség fogy befőzéskor, lekvár- és szörpkészítéskor is, a tárolása pedig nem jelent gondot, mert nem romlandó, mint a liszt vagy az olaj – tudtuk meg az egyik kisbolt tulajdonosától.