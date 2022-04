A rendezvényen elismerést kaptak a győri önkormányzat vezetői a folyamatos segítségnyújtásért, a Győri Hulladékgazdálkodás a munkalehetőségért, az Európai Borlovagrend az adományokért, a katasztrófavédelem, a Vöröskereszt, a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezetei, Kun Ferenc és dr. Solymosiné dr. Kiss Ilona szállodatulajdonosok a felajánlott szálláshelyekért, a győri Greencoop Kft. a munkalehetőségért, az ETO Labdarúgó Akadémia az ukrán gyerekek patronálásáért, illetve a Palatia Nyomda és az Oxigen Media a támogatásért.

Példaértékű patronálási tevékenységéért szintén oklevelet kapott Kiss Árpád építési vállalkozó.

– Szíj Róberttel régóta munkakapcsolatban vagyunk, így tudtam a nála elhelyezett menekültekről is – mondta. – Nekem is van egy 9 éves kislányom, így először az ő ruháiból, cipőiből adtam az egyik családnak. Hamarosan jobban megismertem a testvérpár Tányát és Vitát, illetve lányaikat, Veronikát és Polinát. Azon gondolkodtam, hogyan tudnánk még rajtuk segíteni. Legközelebb már családommal közös programokra vittük őket. Így voltunk az állatkertben, cirkuszban, nagybevásárláson, és a szükséges ruhákat is együtt szereztük be. Húsvétkor templomba vittük őket, és nem maradt el a sonkavacsora sem. Az egyik kislánynak nemrégiben orvosra volt szüksége, így egy ukrán orvost kerítettünk neki. Mostanra nagyon összebarátkoztunk, és egy ukrán– magyar nyelvkönyvet nyomtattam ki nekik. Ez a mai meglepetésünk.

A vacsorát követően Ősz Dénes győri bűvész szórakoztatta kártya- és kötéltrükkökkel a gyerekeket, míg a többiek sétahajóval járhatták be a folyók városát.

– Nagyon különböző élethelyzetekkel, sorsokkal találkozhatunk a menekültek kö- zött – jegyezte meg Szíj Róbert. – Sokan vannak, akiknek nincs hova hazamenniük, mert megsemmisült a lakóhelyük, míg mások szeretnének végre hazatérni. Mindannyian próbálnak alkalmazkodni mostani élőhelyükhöz, de a jövőben további kihívások várnak mindannyiukra. A legnagyobb feladat a gyermekek elhelyezésére óvodákban, iskolákban, mivel a szülő csak így tud munkát vállalni. Szeretnénk nyári táborokat szervezni a gyerekeknek, hogy ezzel is segítsük beilleszkedésüket.