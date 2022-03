A fertődi Esterházy-kastély új látogatói fogadóépületének, a keleti gránátosháznak épületátadó ünnepségén Egresitsné Firtl Katalin az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Barcza Attila Sopron és térség országgyűlési képviselője és Dr. Nagy István agrárminiszter mondott beszédet, majd egyházi áldással és szalagátvágással avatták fel az épületet.

Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: A látogatók minőségi kiszolgálásához kialakított fogadóépülettel az volt a cél, hogy a kastély épületéből kiemeljék a turisztikai fogadópontot.

Az új fogadóépületben nagyobb pénztári és recepciós kapacitás mellett saját üzemeltetésben ajándékbolt nyílik majd. Új információs felületek, korszerű és magas minőségű szociális blokk létesültek megújuló energiára alapozva. Megújult, rendezett lett a keleti gránátosház környezete, az új modern kültéri információs táblák mind-mind a látogatok elégedettségének növelése céljából készültek.

Fontos feladat a miénk! Ebben az értékeit elvesztő európai közegben talán még sosem volt ennyire szükség saját nemzeti örökségünk gondozására, büszke bemutatására, közkinccsé tételére. A Magyar Kormánynak mi ebben a feladatban vagyunk cselekvő munkatársai

– fogalmazott az ügyvezető.

Barcza Attila országgyűlési képviselő beszédében utalt arra, hogy Sopron és környéke kiemelt turisztikai térség, amelynek, 2010 óta tartó turisztikai fejlődése folyamatos és dinamikus.

A fertődi Esterházy-kastély fejlesztése folyamatos, amelynek eredményeképpen egy európai-, sőt világszínvonalú kulturális, művészettörténeti értékegyüttes nyeri vissza fényét, rangját, jelentőségét, ami a térség fejlesztésében, de európai léptékkel mérve is nagy jelentőségű. Azzal, hogy a kastély, mint turisztikai vonzerő, amely kulturális kínálatával is minőséget hordoz, visszanyeri rangját, a térség gazdaságélénkítésének fontos tényezője. A magyar kormány célja ugyanaz, mint a térségben élőké, hogy a megkezdett fejlesztések folytatódjanak, hogy előre menjünk, ne hátra

- fogalmazott Barcza Attila.

Nagy István agrárminiszter beszédében kiemelte: a fertődi Esterházy kastély nemzeti örökségünk részét képezi, nemcsak építészeti érték, hanem sokkal több annál. Az Esterházy család Kelet és Nyugat határára építkezett, míg a kastély a francia kastélyépítészet legkeletibb képviselője, úgy a Fertő-tó egész Eurázsia legnyugatibb sztyeppei tava. Nem véletlen tehát, hogy itt lelt tartós otthonra Haydn, mert ez a család és ez a kastély erős hidat képezett a nyugati kultúra és a magyar művészek között. A gránátosház is bizonyítja, hogy „Eszterházának már a puszta léte is európaiságunk megkerülhetetlen megtestesülése”. Az épületegyüttest ezért is kell óvnunk, fejlesztenünk és átörökítenünk a következő nemzedékeknek – tette hozzá a tárcavezető.

„A fertődi Esterházy-kastélyegyütteshez tartozó keleti gránátosház felújítása és fogadóépületté történő átalakítása” c. projekt összesen 219.349.740.- forintból, hazai forrásból valósult meg, és egyelőre a próbaüzeme kezdődik meg az épületátadással.