– Nem volt kérdés, hogy amikor a szomszédban nők és gyermekek szükséget szenvednek, kötelességünk segíteni – mondta Horváth Péter, aki tegnap társával, Lukács Ferenccel indult útra gönyűi bázisukról adományokkal megrakott kisbusszal az ukrán határra. Lukács Ferenc a második útjára indult 48 óra leforgása alatt, vasárnap egy fordulót már leszállított Tiaszabecsre.

– Mi csak egy csepp vagyunk a tengerben, de ha egy családon tudunk segíteni, akkor az eggyel több, mint a semmi. Nagyon fontos, hogy ezek a segélyszállítmányok célzottak legyenek. Nem csak bepakolunk és megyünk, hanem azt viszünk, amit onnan kérnek tőlünk, és oda, ahol szükség van rá. Kapcsolatban vagyunk győri segélyszervezetekkel. Ők koordinálják, hova vigyük az összejött adományt, de mi kihasználjuk a lehetőségeinket a gyűjtésre, mert mint mindig, most is nagy összefogást tapasztalunk a motorosok körében is.

2022.02.28.Segélyszállítmány az ukrán határra.Képen:Lukács Ferenc és Horváth Péter (szakállas).Gönyû.Fotó:Huszár Gábor,Kisalföld Forrás: Huszar Gabor

A csapat vasárnap takarókat, tartós élelmiszereket vitt a tiszabecsi iskolába. A határ mentén dolgozó segélyszervezeteknek adták át a szállítmányt. – Odafelé adománnyal megrakodva megyünk, visszafelé az Ukrajnából menekülőket fuvarozzuk, akik a Budapest–Győr útvonalon szeretnének eljutni egy biztonságos helyre. Tegnap a kollégák egy családot egyesítettek. Az apuka Győrben él és dolgozik, a felesége pedig két kisgyerekkel menekült a bombázás elől. Szívszorító a történetük, mint valamennyi menekülté, mert egy fillér nélkül, gyakorlatilag egy szál ruhában három napig voltak úton, azután jutottak ki Ukrajnából. Ott álltak a határon, mi hoztuk el őket Győrbe, de nagyon sok gyerek állt ott teljesen tanácstalanul, segítségre várva – osztotta meg velünk Horváth Péter a tapasztaltakat.

A motorosok tegnap délelőtt bébiétellel, takarókkal, ruhákkal, ágyneművel ismét megpakolták a mikrobuszt, és elindultak Kömörőre, azzal a szándékkal, hogy hazafelé ismét hoznak bajba jutott embereket. Egy civil szervezet mosógépet kért, azt is vittek nekik. Azt tervezik, hogy az igényeknek megfelelően ismét útra kelnek, attól függően, mennyi adomány gyűlik össze.

Az Arrabona Eagles MC Hungary klubházában elsősorban tartós élelmiszert, takarót, ágyneműt várnak pénteken 12 órakor. További információ a +36-30/944-3210-es és a +36-70/776-6555-ös telefonszámon.