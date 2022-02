Sopron környéke és az éghajlata szerencsés ebből a szempontból, több helyen is találkozhatunk ezekkel a szépségekkel. Pontos helyszíneket nem szabad elárulni, ugyanis a védett virágok élőhelye nem publikus, de aki szereti a különleges virágokat, az sokat túrázik, és közben megtalálja ezeket a területeket. Sopronban a Bécsi domb egyes részein, a Szárhalmi erdőben, és Fertőrákos egyes dombjain is előbújtak. Természetesen mint minden védett növényt, így ezeket sem szabad leszedni, kiásni és átültetni, hiszen csak az élőhelyén vannak meg a megfelelő körülmények a fennmaradásához. Vigyázzunk rá, hogy unokáink is láthassák őket

- írta a fotók mellé olvasónk, Kránitz József.