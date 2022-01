ETO FC – Credobus Mosonmagyaróvár 2-1 (0-1)

Győr, ETO Park, felkészülési mérkőzés

ETO FC: 1. félidő: Fadgyas – Szamosi, Bagi, Kiss M., Szalka, Toma, Vernes, Kulcsár, Vitális, Óvári, Priskin. 2. félidő: Pálfi – Kovács K., Tullner, Fodor, Szamosi, Vashkeba, Múcska, Bacsa, Farkas B., Berki, Erdei. Vezetőedző: Klausz László.

Credobus Mosonmagyaróvár: 1. félidő: Heinrich – Horváth K., Czingráber, Debreceni, Deák, Szegő, Végh B., Tóth M., Illés, Popov, Boros. 2. félidő: Reicher – Horváth K., Bokor, Bohner, Deák, Nagy K., Szalka, D’urso, Tóth L., Horváth K., Nagy Z. Vezetőedző: Varga László.

Gsz.: Kovács K. (76’), Múcska (90’) ill. Debreceni (18’).

Klausz László vezetőedző több utánpótlás korú játékosnak is helyet adott az ETO-keretben, így felforgatott összeállításban kezdett a csapat. A nagy hidegben lejátszott találkozón az első lehetőség a vendégek előtt adódott, a 12. percben Illés cselezte magát helyzetbe, ám hatről leadott méteres lövését sikerült blokkolni. Ezután több szép akciót is sikerült vezetni, ekkor az Óvár a kapuja elé szorult, ám lövésig nem sikerült eljutni, sőt, miután felszabadult a vendégek kapuja, meg is szerezték a vezetést. Először Illés lövését még bravúrral védeni tudta Fadgyas, ám az ezután következő szögletből már eredményesek voltak. Boros fejelte vissza a labdát a hosszúról, amire Debreceni érkezett, ő pedig két lépésről a hálóba lőtt 0-1. A 38. percben Priskin veszélyeztetett, húszméteres lövését azonban Heinrich magabiztosan védte. A félidő vége előtt még egy szabadrúgást végezhettünk el kecsegtető helyről, ám Kulcsár a sorfalba bombázott, így vendég előnnyel vonulhattak szünetre a csapatok.

A második félidő első lehetősége a zöld-fehér csapat előtt adódott, amikor Erdei visszagurítását Berki lőtte kapura, a vendég hálóőrnek bravúrral kellett védeni. A 76. percben megszületett az egyenlítés. Múcska adott egy remek indítást Kovács K.-nak, aki a tizenhatoson belül mellel maga elé vette, majd a kifutó kapus fölött a hálóba emelt 1-1. A 85. percben Bokor egy szöglet után kevéssel fejelt a győri kapu mellé. Az utolsó percekben két ETO-helyzet alakult ki, amiből egyet sikerült is értékesíteni. Előbb Berki tört be a kapu előterébe, ám ekkor az utolsó védő még menteni tudott, majd egy perccel később Múcska elé pattant egy labda, amit állítás nélkül, tizennyolc méterről a kapuba bombázott, ezzel pedig kialakult a 2-1-es végeredmény. A Rába-parti csapat így győzelemmel kezdte a felkészülési időszakot, és készülhet a jövő heti, Szolnok elleni mérkőzésre.

Így látták a mesterek

Klausz László: - Értékes volt ez az első felkészülési mérkőzés! Azt gondolom, hogy az Óvár kevés helyzetet tudott kialakítani ellenünk, habár az első játékrészben nekünk is kevés lehetőségünk volt, és ekkor egy pontrúgás után gólt is kaptunk. A második játékrészben azonban több lehetőségünk is akadt, amiből kettőt is értékesítettünk, ezzel pedig megnyertük a meccset.

Varga László: - Azt gondolom, jó mérkőzést tudtunk játszani egy meghatározó NB II-es csapat ellen. Elégedett vagyok a játékosokkal, nyilván még az utunk elején járunk, amikor az eredmény igazából még másodlagos, de azért azt látni lehetett, hogy méltó partnerei voltunk az ETO-nak. A végén sajnálom, hogy nem sikerült megőriznünk legalább a döntetlent, de még egyszer hangsúlyozom, nem az eredmény a legfontosabb ilyenkor, gratulálok az ETO-nak!