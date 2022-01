A filmforgatás, illetve az előkészületi munkák miatt a helyszíneken előfordultak részleges forgalomkorlátozások, melyeket a rendezők igyekeztek a lehető legrövidebb ideig fenntartani. Körülnéztünk a két forgatási helyszínen annak reményében, hátha többet megtudunk, milyen film is készül Tatán nagy titokban és látható lesz-e hazánkban is a produkció. Hivatalosan azonban csak annyit közöltek velünk, hogy egy amerikai filmsorozat egyes jeleneteit veszi fel a nemzetközi stáb.

A tatai forgatás még egy napot sem vett igénybe, másnap már vissza is adták a kibérelt területet a nagyközönségnek. A stáb még aznap továbbállt, láttuk ugyanis a több gépjárműből álló lakókocsis karavánt, amint elhagyták a forgatási helyszíneket. Annyit még megtudtunk, Magyarországon több helyszínen is vettek fel, vesznek fel epizódokat. A filmmel nyárra készülnek el. Fotózni természetesen eszünkbe se jusson, a fényképezőt hagyjuk csak a táskában, figyelmeztettek bennünket a marcona biztonsági emberek. Látva az erőfölényt, így is cselekedtünk.

Még egy próbát tettünk, valóban a Netflix-filmek egyike készül Tatán? – kérdeztük a felvilágosításunkra odarendelt embert, akinek se a nevét, se a beosztását nem tudtuk meg. A kérdésre széttárta a kezét és sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta az állításunkat a Netflixszel kapcsolatosan. A színészekről pláne nem lehetett megtudni semmit!

Sok mindent nem lehetett látni a forgatási helyszíneken, az emberek végezték a rájuk kiszabott feladatokat, látszott szervezett a munka persze nagy volt a nyüzsgés a téli, fagyos idő ellenére. Néhány bámészkodó ember is jelen volt, akik az elkerített területen kívülről nézelődtek, vajon mi történik „belül”. Nem ez a film volt az egyetlen az utóbbi időben, amit Tatán forgattak.

Információink szerint azonban valóban egy Netflixes film egyes jeleneteit vették fel. A sorozat korábbi epizódjai már láthatóak a Netflix csatornán, a „Shadow and Bone”, azaz „Árnyék és csont” címmel. A sorozat a misztikus és fantáziadús filmek közé tartozik.