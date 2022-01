A magyar előzetesével ma debütáló Szelíd című film megkezdte nemzetközi fesztiválútját. Nemes Anna és Csuja László alkotásának világpremierjét január 21-én Amerikában, a rangos Sundance Filmfesztivál versenyszekciójában tartották meg. A női testépítés színfalai mögé kalauzoló test melodrámát elismeréssel fogadták az amerikai kritikusok. Köztük a neves filmes szaklap, a Variety ítésze, aki a szívbe markoló történethez illeszkedő rendezés, zenei-és képi világ érdemeinek kiemelése mellett kifejtette azt is, hogy a Szelíd olyan filmélményt ígér, amely finoman, szinte észrevétlenül kúszik be az ember bőre alá és akkor szembesít a húsbavágó igazságával, amikor allegorikus közbevetésként egy disznóvágás - a főhősnő sorsával párhuzamot sejtető - képsorai peregnek a vásznon. A RogerEbert.com véleményformálója szintén méltatja a film erényeit, külön kiemelve, hogy a készítők nagy tisztelettel nyúltak a testépítés világához, valamint megjegyzi, hogy ha akad is némi hasonlóság film és A pankrátor közt, többek közt a főszereplőt megformáló Csonka Eszter magával ragadó teljesítménye miatt a Szelíd teljes egészében saját utat jár be. Hasonlóképpen vélekedik a Flickering Myth kritikusa, aki a női főszereplő játékát zseniálisnak találta és kijelenti, hogy ez az erőteljes, egyedülálló kapcsolati drámát feldolgozó film egy olyan szubkultúrára, a női testépítés világára világít rá, amivel a moziban szinte sosem lehet találkozni. Ugyancsak a Szelíd által nyújtott intenzív moziélményt emeli ki a Cineuropa újságírója, aki szerint a testépítő bajnokról és edzőjéről szóló fájdalmas, megindító történet megvalósításában teljesen eltér a megszokottól, attól, amit esetleg várnánk tőle előzetesen.

A Szelíd az első magyar játékfilm, amely versenybe került a Sundance-en. A meghívás rangját növeli, hogy a fesztivál évek óta az Oscar-díj egyik legfontosabb előszobája, ahol a legnagyobb sztárok és sztárrendezők szerepelnek. Csuja László és Nemes Anna rendezőként közösen jegyzik a Szelídet. Csuja a Virágvölgy című első játékfilmjével a zsűri díját nyerte el az ’A’ kategóriás Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál East of the West versenyprogramjában. Nemes Anna a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész doktorandusza, ő készítette el a Szelíd előképének tekinthető Beauty of the beast című, női testépítőkről szóló esszé-dokumentumfilmet, ahol Csonka Esztert felfedezte. Csonka a Szelíd amatőr főszereplője, nemzetközi hírű testépítő, aki már közel húsz évet töltött el a testépítés világában. A kamerák előtt a szintén amatőr Turós György, testépítő-fitnesz edző volt a partnere.

A film a Muhi András és Ferenczy Gábor producerek vezette FocusFox gyártásában, a német Komplizen Film koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet Zrt., és a német ARTE/ZDF támogatásával készült. A Szelíd operatőre Nagy Zágon (Mesék a zárkából, Kilenc hónap háború, Szép szörny), vágója Csabai Attila (Terápia, Aranyélet, Virágvölgy).