Elkészült a „mozgásleltár”, dr. Baráth Csaba nyugdíjas csornai ügyvéd közzétette 2021-es sportos teljesítményét. Követői minden évben várják az összesítést, amivel a 77 esztendős Csaba bácsi nem dicsekedni akar, inkább erőt és biztatást adni: a sport nem korhoz kötött. „Az ember ismeri saját képességének a határát. Ebben a korban azt már nem akarjuk mindenáron túllépni. De a mozgás fizikai állapotunknak megfelelő mértékben nagyon fontos” – jegyezte meg.

Dr. Baráth Csaba tavaly 1023 kilométert gyalogolt, ezerrel kevesebbet, mint 2020-ban. Ugyanennyivel viszont többet kerékpározott és meghaladta a 6700 kilométert. Vízben 104 kilométert „töltött”, ez is nagyobb szám, mint az egy évvel azelőtti.

– A vírus befolyásolta a tavalyi mozgásomat. A gyaloglás például visszaesett, nem indultam olyan bátran útnak, mint korábban. Féltem a betegségtől. Az úszás sem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Eleve az első négy és fél hónap kimaradt, az uszodák zárva voltak. És éppen amiatt, hogy nem voltam edzésben, a nyílt vízi úszásokat is lemondtam. Például a szívem vitt volna a Balaton-átúszásra, de az eszem tiltakozott. Ilyenekre gondolok, amikor azt mondom, hogy a saját határainkat már nem feszegetjük ennyi idősen. Sajnos az év során több, hagyományos vizes programot nem tartottak meg.

Tavaly év elején zárva voltak az uszodák, dr. Baráth Csabának hiányzott a víz, még többet szeretett volna úszni.

Baráth doktor ezer kilométerrel többet ült a bicikli nyergében, mint az előző évben. Azt mondja, inkább a magányos tekeréseket választotta, de barátaival néhány túrát bevállalt.

– Többször tekertem át Kapuvárra, így próbáltam pótolni a kieső mozgást. A nyílt utakat kerestem és harminc-negyven kilométeres túrákat tettem. Megcsináltuk idén is a Szeged–Füzér távolságot, de most nem a Tisza, hanem az országhatár mentén tekertünk fel. Teljesítettük a Raj- ka–Mohács utat, bicajoztunk a Balaton és a Tisza-tó körül, Ausztriában a Dráva-túrán is túl vagyunk – sorolta dr. Baráth Csaba.

Hozzátette: bízik benne, hogy egy év múlva is hasonló adatokról számolhat be és az egészsége engedi, illetve a vírushelyzet nem akadályozza szabad mozgását. „Terveink vannak már, például a Füzér–Esztergom útvonal, de ha minden jól alakul, nyeregbe pattanunk Ausztriában és Olaszországban is” – vázolta a nyugdíjas ügyvéd.