Olivér fotója 100 euróért kelt el, fényképező formájú torta lett a péri kisfiú jutalma - fotók

Tolnai Olivérről tavasszal már olvashattak, mivel a világhírű ismeretterjesztő magazin, a National Geographic internetes oldalára több képét is beválogatták a szerkesztők. Oli most is imádja a fotózást, amikor csak teheti, veszi elő a fényképezőt, s megörökíti a pillanatot. Az egyik, Győr szívében készített fotóját jótékonysági árverésre ajánlotta fel, ami meglepő sikerrel zárult.

Szeghalmi Balázs Szeghalmi Balázs

Markszné Koncz Zsuzsa fényképező formájú tortával köszönte meg a péri kisfiú nagylelkűségét.

A fotózás rejtelmeibe „fogadott” nagymamája, Beledi Márta vezette be, akivel gyakran járják a természetet vagy épp Győr utcáit a jobbnál jobb képek reményében. A példaértékű felajánlás szintén a „fogadott” nagyival töltött délután során kezdődött. „Már benn voltunk adventben, amikor kis csomagokat, jelképes ajándékokat állítottam össze otthon. Jött Oli, s persze mint általában, rögtön több kérdést szegezett nekem. Főleg az érdekelte, hogy miért készítek adományokat ismeretleneknek? Mondtam neki, hogy adni jó, s a rászorulók a családjuktól nem számíthatnak meglepetésekre. Így kezdődött Oli magánakciója” – hallottuk Beledi Mártától. Különleges licit A talpraesett kisfiú rögtön azon kezdett gondolkodni, hogy ő mivel lephetné meg a nehéz sorsú embereket. Természetesen a fotói jutottak eszébe, s kitalálta, hogy az egyiket szívesen felajánlja a jó cél érdekében. Itt lépett képbe – a lelkes nagyi közreműködésével – Markszné Koncz Zsuzsa, a Hétköznapok Angyalai Alapítvány vezetője. „Miután megkeresett Márta azzal, hogy az unokája egyik fotóját dobjuk fel licitre a közösségi oldalunkon, úgy voltam vele, hogy mindenképp meglepem sütivel a kisfiút. Az éreztem, hogy aranyos év végi történet sülhet ki belőle, ám azt álmomban sem gondoltam volna, hogy végül 100 euróért talál majd gazdára Olivér fényképe” – mondta meghatottan Zsuzsa. Olivér örök nyarat idéző, Győr történelmi negyedében készült tulipános képe tehát sikert aratott, s ami ennél fontosabb: még gazdagabbá tette a rászorulók csomagjait. Tolnai Olivér a nyári pillanatképpel, amely 100 eurót hozott a rászorulóknak év végén. Csokis torta A Hétköznapok Angyalai Alapítvány vezetője tejszínes-csokis, fényképezőgép formájú tortával köszönte meg Olivér nagylelkűségét, s arra kérte, hogy szívében mindig őrizze a nyitottságot, a szolidaritást az elesettek iránt. Oli fotója 2022-es naptárban A Magyar Trikolór Tizenkét Hónapja című naptárba beválogatták Olivér egyik fényképét. A felvétel Gyirmóton készült és fellobogózott utcát ábrázol. Valóban jól elkapott pillanat.

