Négy kiskorú gyermekével él egy 34 négyzetméteres győri önkormányzati lakásban, a Köztelek utcában Kőfalvi Ottó és párja. Mint a lapunkhoz eljuttatott levélben írták, az édesapa a koronavírus miatt elvesztette a munkahelyét. Azóta hiába keres állást, így alkalmi munkákat vállal, hogy fenntarthassa a családját. A lakás, amelyben élnek, penészes, ezért esténként a négy gyermek sokat köhög. Nagy gond ám a penész: mutatják, hogy ha eltoljuk a faltól a gyermekek szekrényét, bizony ott látszik mögötte a nedves folt.

– A családi pótlékból és a gyesből élünk, ami nagyon kevés. Van, amikor ételre is alig futja, de inkább a számlákra teszünk félre, mert nem szeretnénk elveszíteni a fejünk fölül a lakást – avatott be helyzetükbe az édesanya. – Egyre csak jönnek a gondok, amiket nem nagyon tudunk megoldani. Tönkrement a mosógépünk, kézzel mosom a ruhákat, esetleg a szomszédhoz viszem át, hogy a gyerekek tiszta öltözetben mehessenek iskolába és óvodába. De ezt sem lehet sokáig csinálni. Itt a karácsony a nyakunkon, jó lenne a gyermekeknek is valami kis ajándékkal kedveskedni.

A Kőfalvi család – A képen Vörös Annamária és párja, Kőfalvi Ottó, lányuk, Szonja és fiaik, Benjamin, Benett és ifjabbik Ottó. Fotó: Huszár Gábor

Az édesanya sorolja, hogy a gyermekek után az államtól kapott támogatás 119.300 forint. Szakácsnak készült, de az utolsó egy éve elmaradt a gyermekek sorozatos érkezése miatt. Azóta életét a négy kicsi nevelése tölti ki. A szülők fiatalok, 26 és 27 évesek. A családfő azt teszi mindehhez hozzá, hogy korábban ácsok mellett segédkezett építkezésen, de leépítés volt, és bizony nehéz munkát szerezni. Napról napra élnek, így nagyon jól jött olvasóink adománya, amely a Jóakarat hídján keresztül érkezett.

Szonja 8 éves és a Kossuth-iskolában tanul. Ottó 4 éves, a Márvány Óvodába jár, Benett és Benjamin, a hároméves ikrek még az otthont élveznék, ha tudnák. Most éppen a négy fal közé szorultak, mert betegek, a penészes levegőt belélegezve lassan gyógyulnak. A kapott pénzből mindenképpen kifestik a szobákat, ez javít majd valamit a helyzeten, teszik hozzá búcsúzóul.

Szebb karácsony

Tovább építhetjük a Jóakarat hídját olvasóinkkal, hogy szebbé tegyük azok karácsonyát, akik nélkülöznek. Támogatásaikat továbbra is köszöni és fogadja a Lapcom Média Alapítvány (számlaszám: 12096705-01312657-00100008). A kuratórium minden kérelmet elbírál és lehetőségeihez mérten segít. Várjuk azok jelentkezését is, akik rászorulnak a támogatásra. Levélcímünk: Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A. A borítékra kérjük, írják rá: Alapítvány. Kérésüket e-mailben az [email protected] címre is eljuttathatják.