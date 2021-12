Leány ificsapatunk nagyszerű félszezonon van túl, hiszen a tabella legfelső fokáról várhatják a tavaszi folytatást. Nagyszerű csapatot alakított ki Süle János és a szakmai stáb, ugyanis a bajnoki helyezés mellett nem elhanyagolható, hogy több játékos is állandó tagja a felnőtt NB I-es keretnek.- Nehéz időszakon mentünk keresztül, mivel új csapatot kellett kialakítanunk – kezdte Süle János. – Mivel idéntől szabálymódosítás lépett életbe, és a 2002-es születésűek már csak túlkorosként léphettek pályára, ezért több játékostól sajnos meg kellett válnunk. Volt, aki klubot váltott, más pedig a tanulmányait helyezte előtérbe. Emellett rengeteg tehetséges játékos érkezett az U17-es korosztályból, akiket próbáltunk az NB I-es kerethez tartozó játékosok köré építeni, így alapember volt Borók Dorina, Sali Rebeka, Kránicz Viktória, Gaál Rebeka, Vida Boglárka és Feketevízi Tímea. Minden elismerésem a lányoké, remekül álltak a munkához. Van egy stílusunk, amit próbáltunk a csapathoz igazítani, nagyon szépen sikerült is megvalósítani az elképzeléseket. Minden mérkőzésen az első perctől kezdve próbáltunk gólra törően játszani, ami nagyon sok alkalommal sikerült, de voltak olyan meccseink is, amiket az utolsó percekben sikerült a javunkra fordítani. Ebből is látszik, hogy a lányok erőlétileg is jó állapotban vannak, de nagyon szép fejlődésen fognak még végig menni addig, amíg teljesen ott nem leszünk, ahol lenni szeretnénk. Nem lesz könnyű a bajnokság folytatása, hiszen kiváló csapatok vannak, nagyon kellett ez a három pont előny, amit a télre sikerült megszereznünk. A sikerhez hozzátartozik, hogy nagyszerű kollégákkal dolgozhatok együtt, a közvetlen kollégákon kívül hálásak vagyunk az egész női szakágnak az egész éves munkáért.

Hatalmas szerepe volt az első hely kiharcolásában Gaál Rebekának, aki amellett, hogy idén eredményes volt az NB I-ben is, az U19-es csapatban tíz gólt szerzett.

- Elég hihetetlen felfogni, hogy jelenleg miénk az országban a legjobb U19-es csapat – mondta Gaál Rebeka. – Úgy gondolom, hogy megérdemeltük az első helyet. Voltak azonban nehéz időszakok is, páran az NB I-es csapatnál is ott vagyunk, vagyis a teljes hétvégénk le van foglalva, de, mint látszik, megérte, hiszen a felnőtt csapat pedig a második helyen „telel”. A saját teljesítményemmel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a tíz gól nem hangzik rosszul, de természetesen lehetett volna jobb is, és remélem a tavasszal lesz is jobb. Nagyon koncentráltnak kell lennünk, szombaton felnőtt mérkőzés, ami természetesen prioritást élvez, de másnap U19-es meccs, ahol pedig komoly céljaink vannak.

Feketevízi Tímea is természetesen elégedett a csapat táblázaton elfoglalt helyezésével, és izgatottan várja a tavaszi folytatást.

- Én is úgy gondolom, hogy jó teljesítményt nyújtottunk, erre lehet a jövőben alapozni, de kis hiányérzetem azért van, mert voltak olyan meccsek, amelyeken játszhattunk volna jobban is, akár több góllal is győzhettünk volna, emellett sajnos két vereséget is szenvedtünk, két nagyon fontos meccsen. A saját játékommal kapcsolatban is van hiányérzetem. Húsz góllal fejeztem be az őszt, amihez három találat hiányzik, hogy a góllövőlistán az élen lehessek. Ha jobban koncentrálok, és jobb a helyzetkihasználásom, ez simán meglehetett volna, ezen mindenképp javítani szeretnék tavasszal. Minden adva van hozzá, hogy ez a csapat bajnok legyen az év végén. Természetesen első a csapat, legfontosabb az első hely, de emellett jó lenne a gólkirályi címet is elhódítani. Az edzéseket a felnőtt csapattal végezzük, a hét utolsó gyakorlását végezzük az U19-es gárdával, ez úgy gondolom, hogy nagyon jól össze van rakva. Mindenkinek az a célja, hogy ebből a korosztályból elérje az NB I-et, véleményem szerint az a legfontosabb, hogy itt bizonyítani tudjunk, és biztos vagyok benne, ha ez bárkinek sikerül, meg fogja kapni a lehetőséget a felnőtteknél is.