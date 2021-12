– Az egyes főútvonaltól a Lickópusztáig vezető bekötőút rendbetétele is befejeződött, ami már nagyon időszerű volt, mivel erősen leamortizálódott állapotban volt, pedig jelentős gazdasági és turisztikai forgalom zajlik itt. Nagyon örülünk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megrendelése alapján az 1402. számú út teljes felújítása is véget ért. Ennek a beruházásnak közel 1 milliárd forint volt az értéke. Ez nagy eseménynek számít a település életében, hiszen a 2006-os árvíz idején teljesen tönkrement és balesetveszélyessé vált az út, most azonban újra tökéletes állapotba került – részletezte a felújításokat a polgármester, majd hozzátette: