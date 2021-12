Sokan kérdezik, merre van a boltjuk, de ha még üzletet is kéne üzemeltetniük, nem készülnének el azok a holmik, amelyeket így adventben, húsvétkor vagy augusztus végén tudnak árulni. A most kipakolt adventi díszeket is augusztus óta fonják a lányával. Nemcsak a készítéssel igyekeznek tisztelni ezt a régi mesterséget, fontosnak tartják át is adni a tudást, ezért országszerte tanítják a szalmafonás csínját-bínját.