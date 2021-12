– Mennyire viseli meg lelkileg a fogvatartottakat a karácsony? – kérdeztük Jánosa Attila börtönlelkészt.

– Börtönben és „szabadlábon” is változó, hogy a karácsonyt ki hogyan éli meg. Két eset lehetséges: lehetünk készületlenek vagy felkészültek. A fogvatartottak minél rendezettebb körülmények közül érkeznek, minél szeretőbb a pár, a család, annál érzékenyebb lelkűek, annál fájdalmasabb nekik az elzártság. Nyilván védekeznek a fájdalom ellen, és azon vannak, hogy csökkentsék azt. Van, aki levelet ír, van, aki naplót, akad olyan is, aki nem néz a naptárra és arra törekszik, hogy ez is ugyanolyan nap legyen, mint a többi. De karácsonyfa a börtönben is van, az odagondolást is nehéz meg- akadályozni. Van telefoná- lási, skype-olási lehetőség is a hozzátartozókkal. Akiket eldobtak, talán el is felejtettek, ők a karácsony hiányát sem élik meg, mert azt nem is ismerik. Ők azok, akik számára a világ farkastörvényeken alapul, és csak két lehetőséget ismernek: Üss vagy fuss! A karácsony csak egy üres szó számukra.