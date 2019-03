Félmilliárd éve élt tengeri élőlények fosszíliáit fedezték fel Kínában

Félmilliárd évvel ezelőtt élt tengeri teremtmények, köztük ötvennél is több eddig ismeretlen faj, medúzák, ízeltlábúak és moszatok megkövesedett maradványait tárták fel a kutatók a közép-kínai Hupej tartományban. Science című tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a most feltárt fosszilis leletegyüttes vetekszik az 542 millió évvel ezelőtt kezdődött kambrium földtörténeti időszak ősmaradványait őrző olyan lelőhelyekkel, mint a kanadai Burgess-pala és a délnyugat-kínai Csengcsiang vidéke.A paleontológusok szerint a remek állapotban fennmaradt, 518 millió éves ősmaradványok segíthetnek jobban megismerni az állatok korai evolúciójának folyamatát.A hsziani Délnyugati Egyetem kutatói 101 állat- és növénycsoportba tartozó 4351 példány megkövesedett maradványait tárták fel a közép-kínai Hupej tartományban. A leletegyüttes a Csingcsiang bióta (Csingcsiang élőlénykör) nevet kapta.A Földön nagyjából 542 millió évvel ezelőtt következett be az úgynevezett kambriumi robbanás, a ma élő állatok őseinek és komplex ökorendszereknek - földtörténeti viszonylatban - hirtelen felbukkanása.A tanulmány szerint a többi kambriumi leletegyüttessel ellentétben a Csingcsiang biótába a jelek szerint nagy számú medúza és bordásmedúza tartozott, amelyek rendkívül ritkának számítanak a többi lelőhelyen.