Keményen büntetik, ha valakit a hajviselete miatt hoznak hátrányos helyzetbe New Yorkban

Betiltották a hajviselet miatti diszkriminációt New Yorkban - írta a The Daily Telegraph online kiadása.



New York város emberi jogi bizottsága akár 250 ezer dolláros (70 millió forint) bírságot is kiróhat arra, aki a munkahelyen, az iskolában vagy közterületen mást a hajviselete miatt hátrányos helyzetbe hoz.



A New York-iaknak joguk van "rasztafrizurát, fonatokat, bantukontyocskát, afrofrizurát vagy természetes, hosszúra növesztett hajat hordani".



Amerikában mindenekelőtt a feketéket éri hátrány a hajviseletük miatt, amit a kulturális identitásukkal szorosan összefüggőnek tartanak, és ennek véget kell vetni a jogszabály indoklása szerint.



A törvény nem érinti az olyan munkahelyeket, ahol előírás a hajháló, illetve más egészségügyi vagy biztonsági előírás érvényes, amíg az minden dolgozóra vonatkozik, bőrszínre való tekintet nélkül.