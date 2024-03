Hivatalossá vált, a Mol-csoport megszerezte az Újpestet, lezárult az adásvétel, ezzel elméletileg is véget ért a Roderick Duchatelet nevével fémjelzett korszak, amely 2011. október 19-én kezdődött azzal, hogy a belga üzletember megvásárolta ennek az igazán patinás klubnak a tulajdonjogát. Tudom, most sok újpesti pezsgőt bont a hírre, holott nem ártana egy köszönömöt elrebegni, hiszen ha akkor Roderick Duchatelet bal lábbal kel fel, és, mondjuk, meggondolja magát, akkor a lilák alighanem eltűnnek a süllyesztőben, ma már legfeljebb a magyar futball történelemkönyvében szerepelnének, nem pedig az élvonalban, ráadásul azóta sok irányból ellenszélben tartotta életben a klubot.

De erről már többször is volt szó ezen a hasábon. A belga úriembernek már annyira terhes volt ez a szerep, hogy az eredetileg 20 millió eurós vételárat sajtóhírek szerint leengedte 15,5 millióra, ekkora engedményt tényleg csak az tesz, aki szabadulni akar a tulajdonától. És gyanítható, hogy csupán a papírmunka húzódott el idáig, hiszen a felek már február elején egymás kezébe csaptak, akkor már nem is volt titok a váltás. Igaz, akkor még azt mondták, mindez április végén lesz hivatalos, ám úgy látszik, az események felgyorsultak. És akkor történt meg az edzőcsere is, ment Nebojsa Vignjevic, jött Mészöly Géza, és sehol nem lehetett rábukkanni olyan információra, amely az ő szerződésének az időtartamát elárulta volna.

Mivel Roderick Duchatelet csupán csütörtök óta nem tulajdonos hivatalosan, formailag ő dönthetett az edzőkérdésben, ám neki azóta állítólag a színét sem látták a főváros IV. kerületében, és ilyet nem is illik csinálni.

Mármint komoly üzletember nem állítja kész tények elé az új tulajdonost azzal, hogy a saját mandátumán túlmutató időre kinevez valakit egy olyan kulcsposztra, mint a vezetőedzőé, hiszen könnyen lehet, a vevő egészen mással képzeli el a jövőt.

Persze előfordulhat, hogy Mészöly Géza csak tűzoltómunkára érkezett a Megyeri útra, és ha bennmarad a csapat az élvonalban, ami nagyon is valószínű, akkor dagadó kebellel elvonul, mert át kell adnia a kispadot másnak – de ez valahogy nem életszerű. Ha tényleg csak pár hónapra jött, arról már biztosan tudnánk, az ő érdeke is lenne. Valószínűbb, hogy egy színjáték tanúi vagyunk, és a háttérben már hónapok óta az új tulajdonos akarata érvényesül. Ami persze nem gond, sőt, a helyében én is ezt tenném. De azért, már csak a hitelesség kedvéért is, világosabban beszélnék, a klub hívei megérdemelnék.