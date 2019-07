Profiszerződést kapott Angliában a volt győri kapus

Az ETO FC-ből egy éve Angliába szerződő Onódi Ákos 16 évesen mutatkozhatott be a Merkantil Bank NB II-ben, nemrégiben pedig profiszerződést kapott a Premier League-ben szereplő Aston Villánál.



„Őszintén szólva az aláírás pillanatában még nem teljesen fogtam fel, mi is történt velem. Szerintem kijelenthetjük, hogy minden fiatal játékos álma egy Premiere League-ben szereplő csapattól vagy legalábbis a világ élvonalához tartozó klubtól profiszerződést kapni. Leírhatatlan érzés, hogy mekkora megtiszteltetés volt számomra ezt megélni, mindenesetre pozitívabban állok a jövőmet illető kérdésekhez. Már csak azért is, mert így biztosan állíthatom, látnak bennem potenciált és kapok esélyt a felnőtteknél, hogy bizonyíthassak az edzéseken – mesélte a fiatal játékos. – Meglepetésnek nem volt meglepetés, hiszen tavaly nyáron már aláírtam egy hároméves kontraktust, ami magában foglalta egy kétéves profiszerződés lehetőségét. Egy éve vártam, hogy eljöjjön ez a pillanat."

A tehetséges kapus pályafutásán nagyot lendíthet, hogy ennyi idősen az angol élvonalban kapott szerződést.

„Ez a karrierem szempontjából jelenleg a lehető legnagyobb előrelépés. Biztosítva van a fejlődésem, tudom, hogy a lehető legjobb helyen vagyok és nagyon jól sikerült beilleszkednem, ami ilyen fiatalon döntő befolyással bírhat. A vezetőségtől és az edzői stábtól is folyamatosan kapom a visszajelzéseket, hogy meg vannak elégedve az edzésmunkámmal, és az egyik felnőtt kapussal, Jed Steerrel is váltottam pár szót a minap. Tetszett neki, ahogy mozogtam. Nem is kellett többet mondania, ez az egyik legnagyobb elismerés, és még nagyobb motiváció a folytatásra" – fogalmazott a lehetőségről Onódi.



A győri születésű futballista sokszor álmodozott róla, hogy egyszer profi kapus lesz.

„Ha a három évvel ezelőtti énemnek elmesélném, hogy mi fog történni velem, valószínűleg nagyot nevetett volna, de most annál boldogabb vagyok. Következő cél a pályafutásomban jelenleg az, hogy az U23-as együttes stabil tagja legyek, lehetőleg ez alatt a két év alatt. Nagyrészt velük csinálom a felkészülést is, ezáltal sokkal könnyebb felvenni a srácokkal a ritmust. Fejleszteném a technikai, fizikai és mentális képességeimet. Emellett igyekszem nem csak az elvárásokra helyezni a hangsúlyt, hanem elfogadni magam és tisztában lenni az erősségeimmel, gyengeségeimmel egyaránt. Így könnyebb tisztán látni a dolgokat és túllépni a kudarcokon" – folytatta az ambiciózus labdarúgó.



A korosztályos válogatottban szereplő játékos céljai változatlanok, s szerinte a pályán kell megmutatnia, hogy helye van a nemzeti együttesben.



„A válogatottal változatlan a célunk, az U19-es EB-re szeretnénk kijutni és minél jobban szerepelni a nemzetközi porondon. Ezenkívül a profi státusz önmagában nem változtat semmin a nemzeti csapaton belül betöltött pozíciómon. Szimplán a pályán nyújtott teljesítményt tartják szem előtt a szövetségi edzők, és ez alapján döntenek" – fogalmazott Onódi Ákos.