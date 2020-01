Női kézilabda – Lancz Barbora négyéves szerződést írt alá az MKC-nál

A fiatal átlövő a szurkolói ankéton is bemutatkozott kedd este.

Szurkolói ankétot tartott kedden este a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club, amelyen értékelte az élvonalbeli bajnokság első felét és tájékoztatta az érdeklődőket a klub helyzetéről, céljairól. A jó hangulatú rendezvényen Horváth Cs. Attila az MKC elnöke és Bognár Róbert volt a házigazda, akik a szurkolók kérdéseire is készségesen válaszoltak.

Az eseményt megtisztelte a jelenlétével a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatkapitánya Tilinger Tamara valamint Gyimesi Kitt, Hajtai Vanessza. Horváth Bernadett és Lancz Barbora is. A fiatal átlövő megjelenésének pedig komoly és nagyon örömteli oka is volt, hiszen Horváth Cs. Attila itt jelentett be, hogy Lancz Barbora 2024 – ig szóló szerződést kötött a klubbal.

„Hosszú távra köteleztem el magam a Motherson-Mosonmagyaróvár csapatához, mert nagyon jól érzem itt magam – nyilatkozta a tehetséges játékos. – Kicsit tartottam attól a nyáron, hogy miként fogom megállni a helyem az élvonalban, de a klub, a játékostársaim mindenben segítettek. Nagyon örülök annak, hogy sok játéklehetőséget kapok, hogy bíznak bennem, mert így tapasztalatokat tudok szerezni, ami most a számomra a legfontosabb.”

Új hír még a Mosonmagyaróvári Kézilabda Clubnál, hogy megalakult az MKC szülői klubja, amely a Szurkolói Egyesülethez hasonlóan fog tevékenykedni. A mosonmagyaróvári kézilabda utánpótlás számára komoly támasz lehet a szülők és a klub szervezett kapcsolata.