˝Házisertés lettem˝ - Az életmódváltásról indított blogot Petrov Iván, a Győri Úszó SE vezetőedzője

Petrov Iván a Győri Úszó SE vezetőedzője, Jakabos Zsuzsa férje és edzője. Aki most "vágósúlyban" érzi magát, így eldöntötte: változtat.Edzőjével, Freimann Sándorral az Életmód Club keretein belül kezdett a plusz kilók lefaragásába, a csoporthoz képest két hét előnnyel.

2018. december 31., pár óra van már csak az évből, hó sehol, hiába ígérték a meteorológusok (-nak nevezett sámánok) a fehér ünnepeket.



Mindettől függetlenül az ünnepek nem maradtak el, s a mindazzal járó étkezési verseny is sikerrel zajlott!



Ilyenkor gondosan járjuk körbe a családot, rokonokat, barátokat ami nagyszerű, de valahogy az emberekbe mélyen belevésődött: ha nem eteted halálra a vendéget, akkor nem is szereted őket igazán!



S jönnek, jönnek a jól ismert mantrák:



“Kóstold meg ezt!" “Beteg vagy?" “Nem ízlett?"



Und so weiter…



Ezzel pedig végképp nem lehet mit kezdeni: “Látom nem ízlett…"



Nem is ragozom, mindenki ismeri ezt az időszakot, amikor ünnepi áhítatunkban mértéktelen zabálásra adjuk a fejünket, legyünk bárhol, ott bejglit, halat, vadat s mi jó falat elénk tesznek.



Olyan mint egy hatalmas születésnap. Ráadásul mi furfangos magyarok még névnapot is tartunk, így minden barátra legalább két zabálás jut évente!



Ha életmód szemüvegen nézek vissza a tavalyi naptáramra, nem látok mást, csak munka és ünnepek ördögi körét. Mindenki így van ezzel, aki nem áldoz elegendő időt magára.



Na de ne kalandozzunk el. Szóval december 31. napja. Óvatosan közelítek a mérleg felé. Kibír ez még egyáltalán? Na jó, megkockáztatom. Ráállok. Kicsit előredőlök, hiszen a hasamtól nehezebben látom a számokat.



És végre megpillantom! Sosem látott karakterek… 112kg. (112 teteje!)



Örülünk? Nem, azért annyira nem. Bár minden újban van valami nagyszerű. Állítólag.



Ezzel már kéne kezdeni valamit…



Freimann Sanyi hív. (A győri Cutler egyik emblematikus alakja, versenyzőim szponzora).



“Ivánkám, kéne egyeztetni a versenyző edzéséről jövő héten, gyere be kérlek. Ja, és neked is kellene csinálni."



“Sanyikám, viccelsz? Hogyne. Remélem lesz elég súly a teremben."



Leteszem. Jó lenne edzeni. A telefonbeszélgetés alapján jövő hétre beírok egy időpontot. Január 10. “Megbeszélés Sanyival, Cutler".



Gyorsan el is telik a hét, szokás szerint január elején kicsit próbálok odafigyelni a kajára. Mit is jelent ez? Nem eszem semmit pár napig, aztán térdre borulok egy libamáj előtt a Pálffy étteremben. A biztonság kedvéért kérek mellé tatárbifszteket is.



Szóval így kezdődik az év.