Nem lesz munkaszüneti nap Nagypéntek Ausztriában

A munkavállalók vallásuk gyakorlására szabadnapot vehetnek ki, ez pedig „személyes ünnepnapnak" minősül, közölték a kományzati koordinátorok - írta cikkében az ORF.at Gernot Blümel és Norbert Hofer bejelentette, a döntést megelőzően a kormány a téma érintettjeivel, köztük külön is a keresztény felekezetek képviselőivel egyeztetett, és több megoldási lehetőséget is megvizsgált.„Ez megoldás tiszta helyzetet, jogegyenlőséget és jogbiztonságot teremt, emellett összhangban van a korábbi Európai Bíróság ítéletével" - érveltek a kormányzati koordinátorok.A cikkben az olvasható, mivel az ítélet alapjában tiltja a vallási alapú megkülönböztetést, az új szabály sem csak a protestánsokat érinti: a jövőben az engesztelés napja (Jom kippur) sem lesz automatikusan munkaszüneti nap a zsidók számára: aki az idén október 8-9-re eső ünnepen vallását szeretné gyakorolni, annak is szabadnapot kell kérnie.A „személyes ünnepnapnak" hívott szabadnapot a dolgozóknak a jövőben 3 hónappal korábban kell bejelenteniük munkáltatójuknak - 2019-ben ez a határidő rövidebb lesz. A kiadott „személyes ünnepnapon" a cégek csak halasztatatlan üzemi okból hívhatják be szabadnapos dolgozójukat, akiknek joguk lesz eldönteni, beállnak-e aznap dolgozni. Aki ezen a szabadnapján a munkaadó kérésére mégis munkába áll, arra az ünnepnapi javadalmazás szabályai fognak vonatkozni.A kiadott „személyes ünnepnapon" végzett munka miatt kiesett szabadidőt később egy másik szabadnappal kell pótolnia a munkáltatónak.