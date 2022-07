A 6. gasztroklub-találkozónak és családi halnapnak adott otthont szombaton az ásványrárói tájház. Takács Zsolt klubvezető tájékoztatása szerint a klub havonta várja, főként helyi alapanyagokból készült finomságokkal az érdeklődőket. Ezúttal a halaké volt a főszerep: így a tájházhoz betérők sült halat és szigetközi halászlét kóstolhattak, de nagy üstben cigánylecsó is főtt, s a rántott hús sem hiányozhatott. A hagyomány szerint kézművesvásár is kapcsolódott a programhoz, illetve íjászkodni is lehetett. A sok finomság pedig nem csak a helyieket vonzotta, Győrtől Újrónafőig érkeztek vendégek. Legközelebb augusztus 13-án lesz újabb találkozó.