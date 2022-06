A rendezvény ezúttal június 9-10-én fizikai valójában is megvalósult a járvány miatt on-line térbe szorult 2020 és 2021-es évek után. A 2022. évnek különlegességet adott, hogy a közlekedéstudományi egyesületek európai szövetsége (EPTS - European Platform of Transport Sciences) a győri közlekedéstudományi konferenciával együtt tartotta éves közgyűlését, valamint éves kongresszusát is.

Az Európai Közlekedési Kongresszus (European Transport Congress - EPTS) az EPTS legnagyobb évente ismétlődő eseménye, mely minden évben más-más országban kerül megszervezésre. A tavalyi maribori kongresszus után került a vándorzászló Győrbe, hogy hirdesse a 2022-i évi eseményt. Győr sikeres házigazdája volt a közlekedéstudományi konferenciának és az európai közlekedési kongresszusnak is.

A rendezvény kezdetén Sebastian Belz az EPTS főtitkára, Dr. Tóth János a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkára, valamint Dr. Horváth Balázs a Széchenyi István Egyetem, Építész, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánja köszöntötte a kongresszus résztvevőit. A két nap alatt közel 170 fő jelent meg, szinte fele-fele arányban a hazai és külföldi szakemberek. A nyitó előadást követően az osztrák vasutak (ÖBB), a PTV Austria, a Szegedi Közlekedési Társaság, valamint a MÁV-Start képviselője részvételével kerekasztal beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők a közforgalmú közlekedés jövőjéről vitáztak. A vitába okostelefonjuk segítségével a nézők is

bekapcsolódhattak, így a szakértők válaszai előtt a nézők is szavazhattak a megvitatott kérdésekről.

A kongresszus további részében négy párhuzamos szekcióban hangoztak el előadások angol, illetve magyar nyelven, közel fele-fele arányban. Az előadásokat rendre érdekes szakmai vita követett, melyek sok esetben a kávészünet ellenére is folytatódtak. A kongresszus fényét emelte a Széchenyi István Egyetem művészeti hallgatóiból álló egyetemi kórus és zenekar Zsinagógában felhangzó hangversenye, melyet Ménesi Tanár Úr vezénylete és műértő zenemagyarázata tett még sokkal izgalmasabbá.

Az első napot záró vacsorán került átadásra a vándorzászló, mely most egy évik Prágában lobog. A kongresszus második napján folytatódtak a szekcióelőadások, majd a

kongresszust pannonhalmi látogatás és borkóstoló zárta. A több hónapos szervezés és előkészítés eredményeként minden előadás már a kongresszus idején előérhető volt a kongresszus résztvevői számára ISBN számos tudományos kiadvány formájában, melyet a szervezők a Magyar Tudományos Művek Tárába be is jegyeztek a szerzők számára, a publikációk könnyben felvitele érdekében.

A Közlekedési Tanszék munkatársaiból álló szervezőbizottság idén is jó munkát végzett, hiszen már a kongresszus másnapján érkeztek sorba a köszönőlevelek, különösen a külföldi vendégektől.